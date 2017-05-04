Эрдоган в Сочи: дружественная встреча сложных партнеров

В среду российский президент Владимир Путин принял своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в своей летней резиденции в Сочи. В ходе встречи оба лидера говорили о двусторонних отношениях, а также о сирийском кризисе. Но Турция - "противоречивый партнер для России", пишет австрийская газета Der Standard.

После того, как почти год назад Эрдоган извинился перед Путиным за уничтожение российского бомбардировщика в приграничной зоне между Сирией и Турцией, контакты на самом высшем уровне между обеими странами стали намного интенсивнее. К примеру, Путин был одним из первых, кто поздравил турецкого президента с результатами референдума, а Эрдоган приезжает в Россию уже второй раз за текущий год. К тому же Москве удалось сделать Анкару и Тегеран "покровителями" мирных переговоров между сирийским правительством и вооруженными повстанцами в Астане.

Тем не менее, расхождения позиций по поводу дальнейших действий в Сирии остаются довольно велики. Как только Анкара поддержала американский ракетный удар по сирийским ВВС после газовой атаки в Идлибе и в очередной раз потребовала свержения Асада, московские политики снова заявили, что Турция наносит России "удар в спину", ведь Россия - один из теснейших союзников Асада.

Также на повестке дня переговоров в Сочи стоял вопрос о снятии российских экономических санкций, введенных против Турции, так как в экономических отношениях двух стран тоже не все безоблачно. В частности, Россия со времен инцидента с самолетом до сих пор ограничивает импорт овощей и в особенности томатов из Турции.