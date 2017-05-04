Швейцария внедрила шпионов в немецкую налоговую службу

Швейцарские спецслужбы внедрили в налоговое ведомство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия своего шпиона, который до сих пор не идентифицирован. По информации немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, а также радиостанций NDR и WDR, это стало известно из ордера на арест швейцарского агента Даниэля М., арестованного в прошлую пятницу.

Согласно предварительным данным, источник в ведомстве занимался сбором "непосредственной информации" о том, как именно действуют немецкие власти при покупке так называемых "налоговых CD-дисков" из Швейцарии. Налоговое ведомство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия еще с 2010 года покупает данные Credit Suisse и других банков об их немецких клиентах. Эти клиенты, как говорится далее, спрятали свои состояния в Швейцарии для того, чтобы избежать уплаты налогов в ФРГ. Систематическая скупка CD-дисков возмутила швейцарское правительство, и у них возник план начать шпионить за немецкой налоговой службой.

Операцией на территории Германии, как отмечает издание, по всей видимости, руководили на самом высшем уровне в швейцарской разведке NDB, а именно - заместитель главы разведки Швейцарии. Изначально спецслужба поручила операцию частному детективу и бывшему полицейскому и советнику по безопасности Даниэлю М., который должен был воспользоваться своей сетью контактов для ознакомления с работой немецких властей.

Согласно ордеру, Даниэлю М. и его помощнику удалось дополнить находившийся в распоряжении швейцарских спецслужб список немецких налоговиков. Благодаря ему Швейцария получила возможность идентифицировать сотрудников немецкой налоговой службы, которые были задействованы при покупке банковских данных. Помимо этого, список мог использоваться швейцарской стороной в качестве основы для арестов немецких налоговиков, которым инкриминировали "экономический шпионаж" и "нарушение банковской тайны".

Однако сбором данных, как добавляет издание, занимался не только Даниэль М. вместе с помощником. Согласно все тому же ордеру они внедрили свой источник в налоговое ведомство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. По всей видимости, пока что немецкие власти не знают его личности.