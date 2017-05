4 мая 2017 г. Фрэнсис Эллиотт и Оливер Райт | The Times Тереза Мэй предостерегает: Брюссель вмешивается в британские выборы В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Брюссель в попытках манипулировать результатами парламентских выборов в ее стране, а также сорвать переговоры о "Брекзите" и нанести урон британской экономике, сообщает The Times. Трения между Великобританией и лидерами ЕС обострились, заключают журналисты Фрэнсис Эллиотт и Оливер Райт. По мнению авторов, Мэй "открыла ответный огонь после серии враждебных информационных утечек и предостережения, что Британии могут выставить "счет за развод" на сумму, достигающую 100 млрд евро". Мэй постаралась извлечь внутриполитическую выгоду из ужесточения позиции лидеров ЕС, считают авторы. Она заявила: "События последних нескольких дней продемонстрировали: каковы бы ни были наши пожелания, какими бы резонными ни были позиции других лидеров Европы, кое-кто в Брюсселе не хочет успеха этих переговоров, не хочет, чтобы Британия процветала". Комментируя то, что позиция Еврокомиссии на переговорах стала жестче, а европейские политики и официальные лица выступили с угрозами в адрес Британии, Мэй заявила: "Время для этих действий выбрано намеренно, чтобы повлиять на результаты парламентских выборов 8 июня". "Если мы не проведем переговоры так, как надо, - сказала Мэй, - если мы позволим брюссельским бюрократам нас третировать, мы потеряем шанс на построение более справедливого общества с реальными шансами для всех". "Сейчас перед страной стоит очень простой выбор, потому что есть только два человека, которые после 8 июня смогут занять пост премьер-министра и вести переговоры о "Брекзите". Это выбор между мной и Джереми Корбином", - добавила Мэй. Со своей стороны, Корбин, лидер лейбористов, заявил, что Мэй "ведет партийные игры" и пытается "задрапировать Консервативную партию в государственный флаг", передает издание. Авторы статьи замечают, что и ЕС, и Лондон "играют с огнем". Терезу Мэй вполне устраивает, что ЕС сам прислал ей "дракона", с которым она может расправиться. А для Еврокомиссии очень удобно, что ей позволили продемонстрировать свою отвагу на глазах у европейских лидеров, в том числе у тех, кто тоже вскоре идет на выборы в своих странах. Но демонстративная агрессия может быстро вырваться из-под контроля, предупреждают журналисты. Источник: The Times