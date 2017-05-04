Именитые гости восторгаются Чечней за деньги

До сих пор при упоминании Грозного в памяти всплывают кадры войны в Чечне. Город был отстроен заново. Правитель Чечни Рамзан Кадыров не упускает ни малейшей возможности, чтобы привлечь в город туристов, пишет побывавшая в чеченской столице журналистка Die Welt Юлия Смирнова.

"Есть места, названия которых так крепко связаны с сообщениями о военных действиях, что даже спустя годы после окончания войны при их упоминании в памяти всплывают картины людских страданий и разрывающихся бомб. Руины, истории погибших, покалеченных, беженцев - все это впечатывается в коллективную память. Один из таких городов - Грозный, который был на 80% разрушен в ходе двух чеченских кампаний: 1994-1996-го и 1999-2006 годов", - повествует журналистка.

"Между тем город восстал из руин, - констатирует Смирнова. - Теперь верный Москве правитель Чечни Рамзан Кадыров привлекает туристов при помощи видов отстроенной метрополии на Кавказе".

Недавно Кадыров заявил, что иногда бывает непросто пройтись по улицам Грозного - так много, по его словам, сегодня в городе туристов. "В течение нескольких лет он приглашает в чеченскую столицу именитых гостей, которые получают за свои выступления внушительные гонорары, чтобы затем рассказать всему миру о "мирной и свободной Чечне". В Грозном уже побывала звезда Голливуда Хиллари Суонк, "футбольный бог" прошлого Диего Марадона и звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм".

"Действительно, - пишет Смирнова, - город кажется чистым и безопасным: в нем нет никаких руин или жителей, разгуливающих по улицам с пистолетом на поясе. Оружия на улицах не видно - но и без него все здесь танцуют под дудку Кадырова".

Стоит лишь взглянуть на то, как одеты женщины. "Для женщин-гостей и местных жительниц, похоже, действует разный дресс-код", - отмечает автор и рассказывает о том, что видела в Грозном всего трех женщин в брюках: экскурсовода и двух туристок. Большинство местных носят хиджаб и длинные платья, нередко, правда, облегающие фигуру и в сочетании с обувью на каблуке.

В государственных учреждениях и университетах в обязательном порядке все женщины находятся в длинных юбках и хиджабах. "Молоденькие школьницы и студентки по воскресеньям разгуливают по городу без хиджабов, но в юбках ниже колен. Этнические русские, живущие в Грозном, носят такие же - так принято", - рассказывает автор статьи.

Главная улица Грозного, названная в честь Владимира Путина, в выходные становится оживленной пешеходной зоной, где на удивление много кафе и модных магазинов. В центре Грозного в небо устремились высотки из стекла и бетона, в которых расположены офисы, квартиры и отель "Грозный-Сити". "В нем находится ресторан - единственное место в городе, где официально продают алкоголь. Можно без проблем выпить пива и в других заведениях, можно, договорившись с хозяином, получить алкоголь в чайной чашке", - говорится в статье.

Смирнова рассказывает и о "Сердце Чечни" - самой большой мечети в России, которая находится на центральной площади Грозного, и о грандиозной резиденции Кадырова, расположенной напротив.

"Об обеих чеченских войнах, в ходе которых город был разрушен практически полностью, публично не вспоминают. (...) Но в частных разговорах узнаешь, что чеченцы не забыли ужасов войны на их родине. Узнаешь и о том, что многие до сих пор злятся на Москву и сжимают кулаки в карманах, проезжая мимо плакатов с надписью "Спасибо, Путин", которыми увешан город", - заключает Смирнова.