Когда смартфон - угроза для здоровья

Современные технологии могут облегчить нам решение многих задач и освободить от обременительной работы, однако на деле диджиталитазация рабочих процессов приводит к дополнительному стрессу в процессе трудовой деятельности, пишет Die Welt.

"Почтовые приложения, которые самостоятельно сортируют входящую почту на важную и неважную, видеоконференции, которые делают необязательными дальние поездки, и программное обеспечение, управляющее производственными процессами и освобождающие сотрудника от рутины, - современные цифровые технологии обещают облегчить наши трудовые будни", - пишет корреспондент Тобиас Кайзер.

Но зачастую это оказывается пустыми обещаниями. "По крайней мере, так говорят результаты масштабного опроса сотрудников различных компаний, проведенного по заказу Объединения профсоюзов Германии (DGB), - говорится в статье. - Авторы исследования опросили порядка 10 тыс. сотрудников компаний, работающих в разных сферах и представляющих разные возрастные группы, о том, коснулся ли их сферы деятельности переход на цифровые технологии и как это изменило рабочий процесс".

Результаты, сообщает корреспондент, действуют отрезвляюще: "46% опрошенных заявили, что переход к цифровым технологиям повысил уровень стресса на работе. Лишь 9% считают, что они пошли им на благо".

При этом "речь идет не только об использовании цифровых средств коммуникации - таких, как смартфоны, электронная почта или профессиональные соцсети, но и о программах по обработке отсканированных документов или программном обеспечении, позволяющем управлять производственными процессами", отмечает автор статьи.

Использование этих и других цифровых технологий, по всей видимости, увеличивает стресс на работе еще и потому, что нередко приводит к уплотнению графика: "так, 60% респондентов признали, что из-за диджитализации рабочих процессов чувствуют себя под постоянным давлением и в непрекращающемся цейтноте".

Похоже, пишет автор, современные технологии привносят в рабочий процесс некоторую суету. "Те сотрудники, в работе которые большое место отводится цифровым технологиям, сообщают, что их производственный ритм нередко сбивается. С этим сталкивается две трети тех, кто имеет дело с цифровыми технологиями".

Как отмечают авторы исследования, "те сотрудники, в рабочем процессе которых присутствуют цифровые технологии, чувствуют меньше нагрузки и подвержены меньшему стрессу, если имеют возможность влиять на количество рабочих задач".