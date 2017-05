4 мая 2017 г. Томас Доннелли и Джеймс Каннингем | The Wall Street Journal Военные тренируются, чтобы успокоить Европу "Пентагон подтвердил, что в сентябре этого года направит в Европу так называемую "бригаду "Кинжал" Армии США - 2-ю бронетанковую бригаду 1-й пехотной дивизии - чтобы поддержать операцию "Атлантическая решимость" - ответные меры американских вооруженных сил на российское вмешательство на Украине", - пишут в своей статье в The Wall Street Journal Томас Доннелли и Джеймс Каннингем - содиректор и старший научный сотрудник Marilyn Ware Center for Security Studies при American Enterprise Institute (США) соответственно. По мнению авторов, это знак, что президент Трамп одобрил расширение обязательств США перед НАТО, которое практиковал его предшественник Обама. "Это хорошо, но если Трамп не сдержит свою клятву восстановить боеготовность американских вооруженных сил, бригаде будет нелегко выполнить ее миссию", - пишут они. Командующий бригадой полковник Дэвид Гарднер сообщил авторам, что нагрузка на его часть близка к предельной. Основная проблема - с количеством военнослужащих и их личными качествами. Гарднер испытывает необходимость в лидерах и сталкивается со сложностями ввиду текучки кадров. Полный состав "Кинжала" - чуть больше 4 тыс. военнослужащих. "На деле, если вычесть военнослужащих, которые больны, получили травмы, захромали, забеременели, находятся под следствием за уголовные преступления или собираются перейти в другие части либо уволиться в запас, "Кинжал" укомплектован всего на 80%. Причем Гарднер знает: если у него будет хотя бы столько солдат для командировки в Европу, ему повезет", - говорится в статье. По словам авторов, техника "Кинжала" тоже не вполне готова к бою: Гарднер ожидает, что потребуется серьезный ремонт. "Кинжал" провел учения в Форт-Райли, которые длились в общей сложности три с лишним недели. Но из-за времени, потраченного на ремонт танков и другой техники, тренировки как таковые сократились на неделю. В период холодной войны американские войска, которые патрулировали границу Западной Германии, были самыми хорошо оснащенными и самыми боеспособными в армии США. "Сегодня "рубеж свободы" в Европе сместился на 1 тыс. миль к востоку и тянется от Балтики до Черного моря, но силы США не переместились вместе с ним и не сохранили прежнюю численность. Генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий сил США в Европе, говорит, что его обязанность - "создавать (у российской стороны) впечатление, будто он располагает 300 тысячами", а не 30 тысячами военнослужащих", - пишет издание. По мнению авторов, проект бюджета Пентагона, предложенный Трампом, не содержит необходимых ассигнований для решения проблем с кадрами и техникой. Гарднер и его люди "знают свое дело и слишком заняты, чтобы ныть. Но наша страна не оказывает им поддержку, необходимую для выполнения их обязанностей", предостерегают авторы. Источник: The Wall Street Journal