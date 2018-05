4 мая 2018 г. Эндрю Дезидерио | The Daily Beast Союзники США оказались в гуще битвы вокруг новых санкций против России между Конгрессом и командой Трампа "Администрация Трампа и Конгресс снова встали на путь конфронтации из-за санкций США против России, но на этот раз между двух огней оказались американские союзники", - пишет The Daily Beast. "Министр обороны Джеймс Мэттис высказал предупреждение, что Индия и другие важные партнеры в сфере обороны могут подвергнуться жестким американским санкциям из-за предстоящих закупок военного оборудования у оказавшихся в черном списке российских компаний, и попросил Конгресс предоставить ему полномочия не вводить эти санкции", - сообщает издание. Однако высокопоставленные законодатели дали понять, что они не готовы уступить администрации широкие полномочия по ослаблению жесткого режима санкций США, введенного в прошлом году и направленного против российских оборонного и разведывательного сектора. На прошлой неделе Мэттис попросил Конгресс предоставить администрации право не применять санкции в сфере национальной безопасности, что позволило бы некоторым американским союзникам приобрести военную технику у российских компаний, избежав санкций США. Госдепартамент включил эти компании в черный список в прошлом году, согласно поддержанному обеими партиями закону, требующему жестких финансовых мер в отношении страны, напоминает издание. Лидеры Конгресса обсуждают запрос Мэттиса, как сообщили The Daily Beast два ознакомленных источника, но они вряд ли дадут администрации то, чего она требует. Мэттис обратился к Конгрессу на фоне того, как Индия собирается купить российскую систему противоракетной обороны S-400. Мэттис заявил, что применение санкций повредит интересам США и будет противоречить цели Акта о противостоянии американским противником посредством санкций (CAATSA) - ограничить иностранные инвестиции в российские оборонные и разведывательные компании, - потому что введение санкций против стратегического партнера подтолкнет эту страну к новым закупкам российской техники. Это также может убедить эти страны не приобретать американское оборудование в будущем, предупредил он. "Разрешение не применять санкции, о котором просит Мэттис, может вернуть администрации некоторые полномочия в сфере санкционной политики, которыми она обладала ранее. Более конкретно, оно позволит Госдепартаменту и Пентагону не применять санкции против таких стран, как Индия, Индонезия и Вьетнам, которые собираются модернизировать свою нынешнюю военную инфраструктуру российского производства", - говорится в статье. Высокопоставленный эксперт в Конгрессе из Республиканской партии заявил, что администрации "придется предоставить подробные публичные доказательства необходимости не применять санкции". Закон о санкциях предусматривает, что для отказа от введения санкций без согласия Конгресса Россия должна прекратить кибератаки. И, поскольку это далеко от реальности, Мэттис, похоже, ищет обходной путь - и законодатели утверждают, что они это предвидели, говорится в статье. Источник: The Daily Beast