Жизнь в списке самых разыскиваемых Владимиром Путиным преступников

"Георгий Трефилов чувствует себя как человек без идентичности. У него нет действующего паспорта, Интерпол выписал на его имя международный "красный циркуляр", и он боится позволить своей жене и четырем дочерям путешествовать из страха, что никогда их больше не увидит", - пишет один из авторов Forbes Эндрю Кейв.

"Единственное направление, которое, по-видимому, для него открыто, не слишком привлекательно", - добавляет журналист. Трефилов значится под номером 23 в списке российских олигархов, который бизнес-омбудсмен Борис Титов составил для Владимира Путина, чтобы обвиняемым в уголовных преступлениях олигархам позволили безопасно вернуться и предстать перед правосудием на родине.

"На его родине все еще открыты 19 дел по обвинению в мошенничестве, связанные с крахом "Марты" - его бывшего российского бизнеса по производству мебели и стройматериалов. Но Трефилов говорит, что остается в Лондоне, где ему предоставили политическое убежище", - говорится в публикации.

Трефилов сказал журналисту Forbes: "По их словам, я украл деньги своей собственной компании, но я никогда в жизни ничего не крал. В Британии был суд, и меня оправдали. Я хотел бы восстановить свое доброе имя в своей родной стране и вернуть отнятое у меня имущество. Но я не могу вернуться, потому что там меня не ждет справедливое разбирательство. Меня посадят, и никто не знает, что случится потом. Я просто не хочу рисковать".

Русские дебри Британии - сейчас не самое безопасное место, отмечается в статье. Продолжается фурор из-за атаки на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Российский бизнесмен Николай Глушков, на родине обвиненный в мошенничестве, был найден задушенным в своем доме в Лондоне. Живы воспоминания и об Александре Литвиненко.

"Я не волнуюсь, - говорит Трефилов, - потому что я бизнесмен, а не политик. Я думаю, все это в основном вопрос политики. Всю свою жизнь я старался ее избегать. В России у меня было 10 тысяч сотрудников, телохранители, множество машин, и за мной присматривали, потому что рисков там много. Моя ситуация в Британии тоже сложная, но я не жалуюсь, потому что чувствую себя в безопасности и считаю, что смогу обеспечить здесь свою семью".

В Лондоне Трефилов работает старшим операционным менеджером группы итальянских ресторанов. "У нас нет ни недвижимости, ни денег на банковских счетах, ни здесь, ни где-либо еще. Люди, видимо, считают, что я очень богат, но я потерял все в России. Я был владельцем и создателем крупного бизнеса стоимостью более миллиарда фунтов. У меня его украли, и я без денег приехал с семьей в Великобританию и снова начал создавать предприятия", - сказал он.

Трефилов хотел бы, чтобы ситуация разрешилась, но никаких признаков перемен нет, а политическая атмосфера между Россией и Британией не слишком пробуждает симпатии к опальным бывшим российским олигархам, укрывшимся в Лондоне.

"Ситуация для меня плохая. Я не могу путешествовать. Здесь я на свободе, но мое положение неблагоприятно для моего бизнеса. Я не могу работать с партнерами или занимать директорские должности. Мне было очень трудно открыть в Британии банковский счет, я до сих пор не могу получить кредитную карточку. У меня есть лимиты на то, сколько денег я могу переводить, и заключать коммерческие сделки сложно. Даже компания, которая занимается детской одеждой, где директор - моя жена, потерпела убытки из-за обвинений в мой адрес. Но что сейчас ни произойдет, все к лучшему", - рассказал Трефилов.