4 мая 2018 г. Дэвид Бонд | Financial Times Инспекторы ОЗХО собираются эксгумировать тела жертв в сирийской Думе "Инспекторы спешат проверить сведения о предполагаемой химатаке в Думе в прошлом месяце и собираются предпринять беспрецедентный шаг - эксгумировать тела некоторых жертв", - сообщает Financial Times. Глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю сообщил изданию, что миссия собрала более ста "природных образцов" после того, как 21 апреля, спустя две недели после предполагаемой атаки, ее допустили к месту происшествия. "Однако эти образцы быстро портятся", - отмечает автор статьи Дэвид Бонд. Специалисты по химоружию полагают, что образцы, взятые у жертв, могут предоставить неопровержимые доказательства того, использовался ли при атаке хлорин или нервно-паралитический газ, такой как зарин. "Мы ищем способы по возможности эксгумировать уже захороненные тела и взять некоторые биомедицинские образцы", - сказал Узюмджю. Он добавил, что до публикации отчета по Думе может пройти месяц. "Это очень деликатный процесс, поэтому мы действуем очень осторожно. Хотя в прошлом наши эксперты имели возможность присутствовать при ряде вскрытий, эксгумировать тела мы будем впервые", - сообщил глава ОЗХО. Возможно, тела захоронили сразу после атаки, чтобы бойцы режима Асада не смогли их забрать и чтобы сохранить на коже пары химикатов, считает британский специалист по химическому, биологическому, радиологическому и ядерному оружию Дейв Батлер. "На месте инспекторов я бы стремился забрать пару целых тел в лабораторию для полного вскрытия, - сказал Батлер. - Только так они смогут определить, применялись ли при атаке какие-либо другие химические вещества, отличные от хлорина". Financial Times отмечает: "У ОЗХО нет мандата возлагать на кого-либо вину за атаки, но, по словам Узюмджю, он прилагает усилия, чтобы надзорной организации такие полномочия предоставили". "Это серьезное упущение. Международное сообщество должно принять меры", - сказал он изданию. Источник: Financial Times