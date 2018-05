4 мая 2018 г. Том Дарт | The Guardian Экс-директор ЦРУ: российские боты разжигали страхи о введении Обамой военного положения По словам бывшего директора ЦРУ, Россия в рамках кампании по дезинформации раздувала слухи об учениях американских вооруженных сил, в результате чего некоторые техасцы начали опасаться введения Обамой военного положения, пишет The Guardian. Во время военных учений "Нефритовый шлем" в 2015 году российские боты так успешно внедряли безумные идеи, что на следующий год начали еще одну наступательную операцию, попытавшись повлиять на президентские выборы, сказал в эфире MSNBC Майкл Хайден. "В Техасе шли учения под названием "Нефритовый шлем 15", и российские боты и американские альтернативные правые СМИ убедили большинство - многих - техасцев, что Обама планирует облаву на политических диссидентов. Ситуация набирала такие обороты, что губернатору Техаса, чтобы население сохраняло спокойствие, пришлось призвать Национальную гвардию для наблюдения за федеральными учениями", - заявил экс-директор ЦРУ. "И тут, подозреваю, русские говорят: "Мы можем сорвать большой куш". И в тот момент, я думаю, они приняли решение: "Мы поиграем в избирательный процесс", - добавил Хайден. Военные назвали двухмесячные летние учения в нескольких штатах масштабными, но стандартными мероприятиями. Однако в Техасе они вызвали особое недоверие. Этот штат в рамках учений был обозначен как "вражеская территория". По интернету распространились слухи - как теперь выяснилось, их, по всей видимости, разжигали российские боты. Высокопоставленные лица их не развеяли. Конгрессмен-республиканец от Техаса Луи Гомерт заявил: "Посмотрев на карту, изображающую "вражеские", "благоприятные" и "неопределенные" штаты и местоположения, я был немало потрясен тем, что в неприятельских районах на удивление большинство республиканцев, которые "цепляются за свое оружие и религию" и верят в неприкосновенность конституции США". "Среди самых радикальных теорий были версии о том, что пустующие магазины Walmart превратят в концентрационные лагеря, а вагончики с мороженым будут использовать как передвижные морги. Однако учения прошли без происшествий", - пишет The Guardian. Источник: The Guardian