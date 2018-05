4 мая 2018 г. Люк Гардинг | The Guardian "Отрицать, отвлекать и обвинять": как Россия ведет пропагандистскую войну "Последние два месяца Twitter-аккаунт российского посольства в Лондоне сильно хлопочет, предлагая многочисленные объяснения отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Все они намекают на темный, разветвленный британский заговор", - пишет журналист The Guardian Люк Гардинг. "Дело Скрипалей - яркий наглядный пример того, что Кремль отказался от традиционной дипломатии. Его зарубежные эмиссары - теперь тролли на полной ставке, причем посол в Британии Александр Яковенко лично одобряет многие записи в Twitter. Тактический арсенал Москвы включает в себя сарказм, отрицание, инсинуации и шумные контробвинения", - говорится в статье. "Дэвид Кларк, в прошлом советник по особым вопросам ныне покойного министра иностранных дел Робина Кука, сказал, что российская стратегия состоит в том, чтобы завлекать людей в "чащу из зеркал", - пишет Гардинг. "Существует бесконечная закольцованная цепочка дезинформации и поспешных мнений. Она разносится как эхо и повторяется искусственно, российскими ботами, а также реальными источниками", - заявил Кларк. "Наталия Попович, соосновательница Ukraine Crisis Media Center, говорит, что комплекс приемов, примененный Россией в истории со Скрипалем, ранее видели на Украине", - говорится в статье. "Мы отслеживали все измышления, которые проталкивались российскими СМИ. Их образ действий - в том, чтобы отрицать, отвлекать и обвинять", - сказала Попович. Автор статьи полагает: "Министерство иностранных дел Великобритании в порядке отпора пока совершает только лилипутские шаги, например распространило мини-фильм, где разъясняется, как Москва распространяет выдуманные истории". "Советник по национальной безопасности сэр Марк Седуилл пошел на необычный шаг - обнародовал секретные разведданные", - пишет автор, напоминая о письме Седуилла генсеку НАТО Столтенбергу по поводу отравления Скрипалей. И все же Даунинг-стрит критикуют за слишком медлительную реакцию. "Они не вели себя активно, - сказал Кларк, имея в виду британский МИД и политиков. - Вопреки всему, британскую элиту продолжают раздирать противоречия по вопросу о том, как обходиться с Россией. Война объявлена, но мы не ведем войну в ответ". "Он говорит, что правительству следует открыть глаза российским гражданам на многочисленные злоупотребления Кремля в его стране. В их числе есть "неподдельные заговоры" - такие, как политические убийства критиков Кремля, а также коррупция на высших уровнях, типичными фигурантами которой являются друзья и приятели-миллиардеры Путина", - пишет издание. "Пока я не вижу признаков того, что мы активно даем сдачи", - сказал Кларк. "Москву никто не может обвинить в недостаточной энергичности", - комментирует автор. Источник: The Guardian