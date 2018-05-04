Коррупция угрожает Международной шахматной федерации хаосом

Международная шахматная федерация (FIDE) испытывает большие материальные проблемы, пишет журналист немецкого издания Handelsblatt Андре Баллен. Швейцарский банк UBS, обслуживавший FIDE, закрыл счета организации, и у нее теперь нет доступа к международной финансовой системе. Все денежные средства заблокированы, говорится в статье.

Причиной всему - президент FIDE Кирсан Илюмжинов. Он находится в санкционном списке США уже с конца 2005 года. Вашингтон подозревает Илюмжинова в поддержке сомнительных сделок по покупке нефти между сирийским правительством и террористической группировкой "Исламское государство"*. Шахматный функционер даже обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой защитить его от "произошедшей ошибки" или "политически мотивированных" обвинений. Однако его просьбу не услышали, повествует Баллен.

Проблемы Илюмжинова распространились на федерацию. Не только банк UBS прекратил сотрудничество с FIDE. Провалились и лихорадочные попытки Илюмжинова найти новый банк. Крупные международные банки ему отказали.

Имидж FIDE в любом случае является проблемным, отмечает Баллен. Еще в марте, после угроз о закрытии счетов, федерация объявила об отставке Илюмжинова, чтобы избежать бедствия. Однако он незамедлительно опроверг эту информацию, сославшись на "американский заговор", и заявил, что осенью снова выдвинет свою кандидатуру на должность президента федерации.

Георгиос Макропулос, исполняющий сейчас обязанности президента FIDE, и Илюмжинов обмениваются взаимными обвинениями. "Это говорит о хаосе и ожесточенной борьбе за власть внутри FIDE. Уход Илюмжинова еще отнюдь не гарантирован. Хотя в прошлом он оказался в центре внимания СМИ благодаря своему сумасбродному заявлению о том, что его похитили инопланетяне, он создал внутри союза влиятельные "банды", - отмечает Баллен.

Из-за проблем в FIDE в худшем случае может сорваться запланированная игра между Магнусом Карлсеном и его американским противником Фабио Каруной. Возможно, FIDE удастся этого избежать, если союз пожертвует своим королем, заключает автор.

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