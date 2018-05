4 мая 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Ближневосточный котел при непредсказуемом Трампе Трамп, вероятно, решит выйти из ядерного соглашения между Ираном и мировыми державами, хотя нет более эффективного способа обуздать ядерные амбиции Тегерана, пишет американская пресса. Звучат призывы принять на вооружение такой же подход к Ирану, как к Северной Корее, и использовать новое влияние в регионе России. В Сирии Тегеран не станет бесконечно терпеть унизительные израильские удары, а Россия - молча наблюдать. "Мы вступаем в финальную стадию процесса, в завершение которого президент Трамп, вероятно, решит выйти из ядерного соглашения между Ираном и мировыми державами", - пишет обозреватель The Washington Post Ишаан Тхарур, особо отмечая, что посты госсекретаря и советника по нацбезопасности в США недавно заняли Майк Помпео и Джон Болтон - громогласные "ястребы", возражавшие против этого соглашения. "На взгляд международных наблюдателей, правительств зарубежных стран и даже Госдепартамента, Иран соблюдает условия соглашения, а среди рассматриваемых вариантов нет более эффективного способа обуздать ядерные амбиции Тегерана", - говорится в статье. "В то время как Иран и Израиль встают в боевую стойку в Сирии, ситуация может стать еще опаснее. Выступление израильского премьера Нетаньяху в понедельник, на котором были представлены якобы новые откровения о коварстве и недобросовестности Ирана, подогрело смелость Трампа и его помощников", хотя многие эксперты сочли, что он презентовал устаревшую информацию, пишет автор. "Если Трамп выйдет из соглашения, снизится вероятность того, что иранский президент Роухани, который был ярым сторонником дипломатического взаимодействия с Западом, сможет воспротивиться призывам иранских сторонников жесткого курса, которые потребуют, чтобы Иран тоже снял с себя обязательства", - отмечает Тхарур. Срыв соглашения "может увести мир на гораздо более мрачный путь". "Много лет будет почти невозможно вновь завлечь Иран за стол переговоров с США, поскольку его лидеры рассудят, что заключать соглашения с США бессмысленно", - написал Илан Голденберг (Center for New American Security). "Через несколько лет США встанут перед суровым выбором - применить военную силу или уживаться с Ираном, имеющим ядерное оружие", - указал эксперт. "Удастся ли добиться, чтобы израильско-иранские столкновения не вышли за пределы Сирии?" - анализирует Ярослав Трофимов, корреспондент The Wall Street Journal. "Непосредственный военный конфликт между Израилем и Ираном уже начался: в последние недели была нанесена серия все более дерзких израильских ударов (которые он обычно не признает) по иранским базам в Сирии", - пишет автор. "Пока Израиль имеет возможность действовать относительно безнаказанно. Администрация США его поддерживает, Россия старается не ввязываться в события, а иранский режим не желает наносить ответные военные удары в момент, когда ядерное соглашение от 2015 года висит на волоске", - говорится в статье. "Но это не значит, что в ближайшие недели обойдется без драматичной эскалации", - продолжает Трофимов. По его мнению, Тегеран не станет бесконечно терпеть унизительные израильские удары, а Россия не может бесконечно долго оставаться сторонним наблюдателем. У России есть средства для сдерживания израильских ударов с воздуха: в Сирии размещены ее комплексы ПВО С-400. Однако, несмотря на годы тесного военного сотрудничества с иранскими силами и опирающимися на Иран шиитскими военизированными формированиями при борьбе с сирийскими повстанцами, Россия пока отказывается расширить этот "щит" так, чтобы он защищал от израильских авианалетов, говорится в статье. "В стратегическом отношении Иран - одна из самых одиноких стран в мире, - говорит Карим Садджадпур (Carnegie Endowment for international Peace, США). - Иранцы давно питают недоверие к России, особенно из-за тесных отношений Путина с израильскими лидерами". Российский посол в Израиле Александр Шеин в интервью израильскому изданию Ynet "раскритиковал израильские удары в Сирии, но также сказал, что Москва "обеспокоена" военным присутствием Ирана в этой стране", пересказывает автор. "Правительство Башара Асада набирает силу в Сирии, уверенно возвращая территории, в свое время проигранные повстанцам", - пишет в The New York Times директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке International Crisis Group Йост Хилтерманн. "Ключевую роль в предотвращении перехода сирийской гражданской войны в еще более хаотическую и смертельно опасную фазу может сыграть Россия", - считает он. "Наиболее опасное положение сложилось на юге страны, вдоль линии перемирия, разделяющей Израиль и Сирию. Недавние взаимные атаки Израиля и Ирана и его союзников повысили риск эскалации. Между тем в феврале только один телефонный звонок президента Путина премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху убедил Израиль не осуществлять новые воздушные удары против сирийского правительства и иранских целей, после того как иранский беспилотник вторгся в воздушное пространство страны", - пишет Хилтерманн. "В отличие от США, у Москвы есть основательные рабочие отношения почти со всеми: с Тель-Авивом, Тегераном, Дамаском, Анкарой и к тому же с "Хизбаллой". И Россия особенно заинтересована в предотвращении войны в Сирии между Израилем и Ираном - хотя бы ради того, чтобы сохранить собственные завоевания, начиная с выживания режима Асада", - полагает Хилтерманн. Специалист по региону советует: "Лучшим способом предотвратить конфронтацию между Ираном (и "Хизбаллой") и Израилем могло бы быть установление канала связи для всех сторон непосредственно с Кремлем и российской армией. Впрочем, не исключено, что Путин не слишком заинтересован в такого рода активных мерах, раз он может сейчас повысить свое личное влияние, просто сняв трубку". "Также неясно, стали бы поддерживать российские посреднические усилия Вашингтон и его европейские союзники. А им следует это сделать", - полагает Хилтерманн. "Это потребовало бы от Вашингтона не только активного взаимодействия с Москвой, но и иного подхода к другому союзнику сирийского правительства - Ирану, - пишет далее эксперт. - Если Соединенные Штаты выйдут из ядерного соглашения, что, видимо, будет сделано к крайнему сроку 12 мая, они встанут на путь военной конфронтации с Ираном. Напротив, если бы администрация Трампа приняла на вооружение такой же подход к Ирану, как к Северной Корее, и начала серьезные переговоры с иранскими лидерами, она могла бы смягчить напряженность на Ближнем Востоке".