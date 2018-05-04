Российская армия, закаленная в войнах

Аннексия Крыма и в особенности военная интервенция в Сирии послужили индикаторами модернизации российской армии. Ее новый арсенал будет продемонстрирован на традиционном большом военном параде 9 мая на Красной площади в Москве, пишет корреспондент Le Monde в российской столице Изабель Мандро.

"Официально Россия ни с кем не находится в состоянии войны - осколки, собранные на сирийской территории, ничего не говорят о ее прямой интервенции - но у нее враги повсюду. Такое убеждение, поддерживаемое Кремлем, служит оправданием для восстановления российской армии из руин ее советской предшественницы с начала 2000-х годов. Восстановление запущено Анатолием Сердюковым, первым гражданским лицом, назначенным министром обороны (2007-2012), который, в частности, сократил срок военной службы с двух лет до одного. Такая тенденция стала особенно явной с приходом его преемника Сергея Шойгу, верного исполнителя воли Владимира Путина", - отмечает журналистка.

"Российская армия достигла беспрецедентной маневренности и эффективности, - пишет военный эксперт Александр Гольц. - Военнослужащие и офицеры ухожены, упорядочены, дисциплинированы и, что следует особо отметить, ведут себя абсолютно сдержанно и умеренно, в отличие от того, какими они были в 2008 году". "Эта армия не имеет ничего общего с той, которая вела боевые действия в Грузии", - вторит ему Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий в Москве.

Маневренность и новая гибкость армии сопровождается другой явной трансформацией: это российская боевая экипировка военнослужащего "Ратник", представляющая собой комплекс современных средств защиты, связи, средств наблюдения и прицеливания, способная на равных соперничать с западной экипировкой, говорится в статье. "Впервые во всей истории России, имперской и советской, акцент сделан не только на боевой технике, но и на человеческой экипировке", - подчеркивает Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий.

Результат: согласно опросам общественного мнения независимого "Левада-центра", 58% россиян стали больше доверять своей армии (по сравнению с 31% в 2005 году), 84% считают, что она способна защитить страну (по сравнению с 52% в 2005 году).

"Российская армия стала несравненно более популярной, чем два года назад. Сегодня она сделалась довольно престижной, в то время как раньше она служила пугалом", - утверждает политолог Александр Храмчихин.

9 мая, в День Победы во Второй мировой войне, традиционный военный парад на Красной площади станет удобной возможностью продемонстрировать образцы новейшей военной техники. Там впервые будет представлен истребитель пятого поколения Су-57. На параде также продефилирует протестированная в Сирии боевая машина поддержки танков "Терминатор", вооруженная двумя 30-миллиметровыми скорострельными автоматическими пушками, а также боевой робот-сапер "Уран-6" и боевой робот "Уран-9", оснащенный противотанковыми ракетами "Атака", сообщает Мандро.

"Армия является продолжением политики, - анализирует эксперт Александр Храмчихин. - Сегодня ей говорят, что НАТО - противник, значит, он противник. Если завтра ей скажут, что это будет Китай, значит, противником станет Китай".

"Современная Россия лучше подготовлена к конфронтации, чем СССР, который формально был более могущественным", - пишет политолог Федор Лукьянов в статье от 17 апреля в проправительственной "Российской газете".

"Армия стала более важным, если не самым эффективным, инструментом внутренней и внешней политики Москвы", - считает Александр Гольц. В свете украинского и сирийского "опыта", продолжает военный эксперт, "использование вооруженных сил, совместно с секретными операциями и агрессивной пропагандой, продемонстрировало определенное превосходство Москвы над Западом".