Испанский процесс над русской мафией

В Мадриде завершился судебный процесс над "русской мафией". Расследование продлилось более 10 лет, судебный процесс шел около 2 месяцев. Приговор будет вынесен в июне. Прослушки испанской полиции выявили, что обвиняемые имели регулярные контакты с влиятельными персонами в Кремле, которые нередко подчинялись их требованиям - и немалым, пишет в своем блоге во французском издании Mediapart журналист Пьер Хаффнер.

"В рамках спецоперации "Тройка" испанская полиция провела расследование масштабного дела об отмывании денег, торговле наркотиками и оружием. В нем замешаны российские граждане из "тамбовско-малышевской" преступной группировки. Обвиняемые - выходцы из Санкт-Петербурга 1990-х годов. В ту пору Владимир Путин в качестве заместителя мэра Санкт-Петербурга создавал деловые связи с бандитами, которые терроризировали город", - отмечает блогер.

"Среди обвиняемых - Геннадий Петров и Илья Трабер. Оба скрылись от испанского правосудия. В настоящее время они находятся в России. Геннадий Петров дал свое слово чести бандита, что он вернется в Испанию на судебный процесс, если его отпустят в Россию навестить больную мать. Он сдержал слово бандита и не вернулся в Испанию", - комментирует Хаффнер.

"Тамбовская банда является не вымыслом иностранных спецслужб, как попыталась заставить в это поверить защита, а реальностью, первыми жертвами которой оказываются россияне. В петербургской среде 1990-х годов иерархическое место Ильи Трабера было выше, чем у Владимира Путина", - напоминает автор.

Путин обменивался конвертами с деньгами с преступной средой через посредничество Романа Цепова. Тот плохо кончил, так как слишком много знал. В 2004 году доза полония унесла его в другой мир. Путин стал президентом России. На похоронах Романа Цепова были представители двух сторон, у которых он служил связным: 1) генерал Золотов, начальник личной охраны Путина, 2) Кумарин, главарь тамбовской ОПГ, 3) Ваничкин, начальник ГУВД Санкт-Петербурга, указывает журналист.

Через два года после Романа Цепова Александр Литвиненко был отравлен тем же полонием в Лондоне, в то время как он готовился свидетельствовать перед испанским правосудием об отношениях, связывающих Владимира Путина и тамбовскую мафию, утверждает Хаффнер.

Для проведения расследования испанская полиция поставила подозреваемых на прослушку. Геннадий Петров болтал с Кремлем из Испании. Он беспокоился: "Подписал ли уже "Царь" нужный документ". Из Испании он добился назначений на высшие посты в российском государстве, в том числе назначения Анатолия Сердюкова на пост министра обороны, говорится в статье.

У Геннадия Петрова существуют привилегированные отношения с Германом Грефом, директором "Сбербанка". Греф пригласил его на банкет 12 ноября по случаю 160-й годовщины своего заведения, пишет блогер.

Депутат Госдумы Владислав Резник обвинен в отмывании 7,3 млн долларов для Петрова, посредством покупки компаний, яхт, вилл, самолета. Он заявил, что хотел лишь оптимизировать управление имуществом своего друга, продолжает автор статьи.

Испанские прокуроры считают, что существование "тамбовско-малышевской" банды является признанным и достоверным доказательством, а не галлюцинацией русскоязычного сообщества. По данным расследования, банда легализовала более 50 млн евро в Испании, передает Хаффнер.

Прокурор потребовал для Резника 5 лет тюремного заключения и 30 млн евро штрафа, для остальных 14 обвиняемых - более коротких сроков, говорится в статье.

"Настоящий судебный процесс над русской мафией должен пройти в Москве. На данный момент это невозможно, до тех пор пока ФСБ, в лице Путина или его преемника, останется у власти", - считает Хаффнер.