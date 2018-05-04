Германо-российские отношения: глава внешнеполитического комитета Бундестага предостерегает от "вербального обострения" ситуации

"Большая коалиция" не может прийти к единой позиции в вопросе об отношении к России: в беседе с Der Spiegel глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген (ХДС) призывает к сдержанности.

На фоне резких заявлений нового министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса в адрес России Рёттген предостерегает от ненужного обострения. "Не следует без нужды усложнять переговорный процесс с Россией", - подчеркивает он в беседе с изданием. "Сегодня ситуация и без того выглядит серьезной, поэтому мы должны отказаться от ее вербального обострения".

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев также демонстрирует обеспокоенность, указывая на непривычный тон заявлений отдельных политиков. "Мы слышим слова, которых никогда не было в лексиконе германо-российских отношений, например, "вражда" или "враждебный", - заметил посол, указав на то, что сегодня ситуация выглядит хуже, чем "во времена холодной войны".

Как напоминает издание, глава внешнеполитического ведомства Хайко Маас (СДПГ) заявил в интервью изданию о том, что Россия действует "все более враждебно", и высказался против отмены антироссийских санкций до того момента, пока Россия не выполнит своих обязательств.

"В СДПГ не утихают дебаты по поводу курса в отношении России", - констатирует Der Spiegel. Как заявила в беседе с изданием заместитель председателя партии Мануэла Швезиг, которая подвергла позицию Мааса критике, партия сходится во мнении о том, что диалог должен быть продолжен, но и критику надо высказывать. "Вопрос лишь в том, на чем будет делаться акцент: на критике или на диалоге", - указала она.

Критике новый курс Мааса подверг и бывший премьер-министр земли Бранденбург социал-демократ Маттиас Платцек. "Политика разрядки [в отношении России] - наш фирменный знак", - отметил он в беседе с Der Spiegel.

Дебаты свидетельствуют о том, что "не так-то просто" здраво оценить политику Германии в отношении России, отметил представитель министерства иностранных дел ФРГ Нильс Аннен (СДПГ), встав на защиту главы МИДа.