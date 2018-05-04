Бундесвер планировал применение химического оружия

В 1960-е годы федеральное правительство пыталось получить доступ к химическому оружию, чтобы иметь возможность ответить на потенциальную атаку Советского Союза. В распоряжении Sueddeutsche Zeitung оказался секретный документ, в котором описывается апокалиптический сценарий развития событий.

"Федеральное правительство взяло на себя обязательства (после Второй мировой войны) не производить и не применять ядерное, биологическое и химическое оружие. Однако уже в 1961 году (...) в ходе секретного заседания НАТО ФРГ заявила о том, что возможности к устрашению и возмездию с использованием химоружия должны быть не только у США", - передает автор публикации Йоахим Кэппнер.

"Мы не может отказаться от подобных средств", - цитирует SZ слова тогдашнего генерального инспектора Фридриха Фертша. Как доказывают секретные документы, оказавшиеся в распоряжении SZ, а также телеканалов NDR и WDR, в 1960-е годы федеральное правительство планировало получить доступ к химическому оружию, чтобы в случае необходимости применить его.

"Занимавший в то время должность министра обороны ФРГ Кай-Уве фон Хассель (ХДС) по секретным каналам просил Вашингтон о поставках химического оружия. Пентагон вначале планировал удовлетворить эту просьбу, однако Госдеп сомневался в целесообразности", - говорится в статье.

"Это было очень непростым вопросом, решить который мог только президент США", - вспоминает сегодня тогдашний советник администрации США, эксперт по химическому оружию Мэттью Мезельсон. "В 1966 году США приняли решение не отправлять химоружие в ФРГ, однако оставили открытой возможность предоставить его союзнику по НАТО в случае военной необходимости", - сообщает журналист.

"Бундесвер исходил из того, что в случае нападения на Западную Германию и НАТО страны Варшавского договора будут использовать химическое оружие", - поясняет Кэппнер.

Как свидетельствуют документы, "несколько высокопоставленных офицеров бундесвера в период с 1962 по 1968 год тщательно прорабатывали вариант возможного применения химоружия". Речь шла о том, чтобы "получить от США 14 тыс.т химического оружия и использовать его в экстренном случае с помощью артиллерии и ВВС против сил противника в лице стран Варшавского договора. Апокалиптический сценарий", - констатирует автор.

Команда экспертов "провела в 1967 году плановые исследования под названием "Дамокл", в котором обыгрывались сценарии ведения боя с использованием химоружия в районе Брауншвейга", говорится далее. Затем в Минобороны было принято решение не проводить подготовки к активному применению химического оружия. Экспертная группа, между тем, свои исследования продолжила.

"И федеральное правительство, и бундесвер активно отрицали в 1960-е годы как наличие подобного оружия, так и планы по его использованию", - говорится в статье.

На недавний запрос журналистов оборонное ведомство ФРГ ответило, что не располагает информацией о планах по использованию химоружия, сославшись на давность событий. "Сегодня на территории Германии нет химического оружия: ни во владении Германии, ни во владении союзников по НАТО", - подчеркнули в министерстве.