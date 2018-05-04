Глава Минобороны Германии планирует реформировать бундесвер

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен планирует широкомасштабную реформу бундесвера. Глава оборонного ведомства намерена перенести фокус с иностранных миссий на свою страну и адаптировать вооруженные силы для задач по обороне Германии и НАТО. Об этом Sueddeutsche Zeitung стало известно из оказавшегося в распоряжении издания проекта документа о развитии ВС ФРГ, подготовленном министерством.

Как пишет автор статьи Майк Сцимански, в документе говорится, что "бундесверу предстоят миллиардные затраты, чтобы наверстать упущенное и заново отстроить частично утраченные структуры".

"Причиной, по которой министерство планирует широкомасштабные преобразования, послужили изменения в ситуации с безопасностью: последние годы в центре внимания были конфликты далеко за пределами Европы", - поясняет Сцимански. Так, экс-глава Минобороны Германии Петер Штрук говорил, что безопасность Германии защищается и в горах Гиндукуша.

Кроме того, отмечает автор, предшественники фон дер Ляйен делали ставку на экономию, в результате чего сегодня ощущается необходимость улучшения материального обеспечения вооруженных сил.

"Продолжающийся кризис вокруг Восточной Украины снова заставил задуматься о необходимости защищать как свою страну, так и альянс в целом. Аннексия Крыма Россией продемонстрировала, что европейский миропорядок может оказаться под угрозой", - говорится в статье.

В документе, подготовленном действующим министром, особая роль отводится кибербезопасности. "Потенциальные агрессоры использую гибридные методы, такие, как подрывная деятельность, дезинформация, пропаганда и кибератаки (...), что представляет собой угрозу открытому и свободному немецкому обществу".

После летних каникул, передает журналист, министр предоставит окончательную концепцию предполагаемых преобразований - тогда станет понятно, о каких деньгах идет речь. "Фон дер Ляйен уже запрашивала дополнительные 12 млрд евро на модернизацию ВС - из этой суммы она может надеяться получить лишь половину. Министр в этой связи согласилась с проектом бюджета лишь с оговорками. На этой почве уже разгорается конфликт с партнером по коалиции в лице СДПГ, - отмечает корреспондент. - Лидер социал-демократов Андреа Налес настроена скептически: лучшее вооружение не означает максимально возможное вооружение, заявила она".