Удар по наблюдателям за выборами

Немецкая организация Европейская платформа за демократические выборы (EPDE), которую российское правительство отнесло к "нежелательным" организациям, в значительной мере ограничит свою работу в России, сообщает Tageszeitung.

Неправительственная организация оказывает поддержку независимым наблюдателям на выборах в восточноевропейских странах и поэтому сотрудничает с другими организациями, в том числе в Армении, Азербайджане, на Украине - и до настоящего времени в России. Однако теперь EPDE вынуждена приостановить сотрудничество с российской партнерской организацией "Голос", пишет автор статьи Ханна Блей.

Внесение EPDE в список нежелательных организаций равнозначно ее запрету: EPDE больше не может проводить мероприятия в России, осуществлять банковские операции, создавать филиалы. Членам организации может быть запрещен въезд в Россию. Однако в первую очередь тяжелые последствия могут коснуться российских партнеров.

Руководительница EPDE Штефани Шиффер видит в запрете попытку воспрепятствовать работе российских наблюдателей. "Удар однозначно направлен на нашу партнерскую организацию "Голос", - заявила Шиффер.

По словам активистки, "Голос", обладая особенно большим опытом, играл в прошлом чрезвычайно важную роль для сети независимых наблюдателей. В этом отношении запрет направлен не только против независимых российских наблюдателей, но и против всех тех, "кто выступает в Восточной Европе против фальсификации выборов", уверена Шиффер.

Одновременно с запретом некоторые российские СМИ начали клеветническую кампанию против "Голоса" и против Шиффер лично. Активистку незаконно снимали скрытой камерой, записывали ее телефонные разговоры, говорится в статье.

Какой именно закон якобы нарушила EPDE, организации неизвестно, сказала Шиффер.

"Это попытка ограничить законную общественно-гражданскую работу", - заявил Рональд Пофалла, руководитель "Петербургского диалога". Федеральное правительство Германии также требует отменить внесение EPDE в список нежелательных организаций, подтвердили изданию в МИД ФРГ.