4 мая 2018 г. Адам Тейлор | The Washington Post Почему южнокорейская газета попросила экспертов рассмотреть фотографии обуви Ким Чен Ына После того как в 2011 году Ким Чен Ын пришел к власти и вплоть до поездки в Китай в марте нынешнего года, он, насколько известно, никуда не выезжал из Северной Кореи, напоминает журналист The Washington Post Адам Тейлор. "Это означает, что после его прихода к власти практически все фотографии и видеозаписи Кима, изучаемые иностранными аналитиками, поступают из северокорейских государственных СМИ. Эти СМИ вряд ли станут показывать Кима в любом виде, кроме самого лестного, - и действительно, многие его фото, как представляется, отредактированы на компьютере", - говорится в статье. Между тем по достоверным изображениям и бытовым подробностям можно вычислить состояние здоровья Ким Чен Ына и его физические характеристики. "Эти детали могут по-настоящему пригодиться при разработке курса в отношении Северной Кореи: например, если Ким серьезно болен, возникнут вопросы, насколько прочно его лидерство и какова "очередь престолонаследия" в Пхеньяне", - пишет издание. Автор отмечает, что для династии Ким рост - больной вопрос. Некоторые западные источники утверждают, что Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера, носил обувь со скрытым подъемом, чтобы казаться выше. Южнокорейская газета Chosun Ilbo предоставила семи экспертам видеозапись встречи Кима с Муном. Журналист пересказывает их выводы: "На фото и видео Ким, похоже, менее чем на дюйм ниже ростом, чем Мун (рост последнего - 5 футов 6 дюймов с небольшим (примерно 1,67 м. - Прим. ред.)). Но обувь у него странноватая: передняя часть образует большой угол с подошвой, и это наводит на предположение, что Ким пользуется несъемными стельками, как бы приподнимающими его ступни. Один эксперт заключил, что на самом деле разница в росте между лидерами двух Корей - почти два дюйма или больше, а истинный рост Кима - всего 5 футов 4 дюйма (1,57 м. - Прим. ред.)". Журналист обнаружил в статье Chosun Ilbo еще две дурные вести: предполагаемый индекс массы тела Кима - 45 единиц, "нездорово высокий". "А когда он прохаживался, казалось, что у него затруднено дыхание, хотя эксперты сочли, что это могло быть от нервов", - пишет издание. Источник: The Washington Post