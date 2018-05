4 мая 2018 г. Гордон Лубольд и Джереми Пейдж | The Wall Street Journal Пентагон уверяет, что с китайской базы направляли лазер на американских военных летчиков, находившихся в небе над Африкой "Как утверждают сотрудники Пентагона, китайские военные целятся в экипажи американских самолетов в небе над восточноафриканским государством Джибути, применяя мощный лазер; по сути, это новые беспокоящие действия Китая в отношении вооруженных сил США в момент, когда напряженность между этими двумя странами обострилась", - сообщают журналисты The Wall Street Journal Гордон Лубольд и Джереми Пейдж. "Инциденты усугубили давние опасения в США, вызванные решением Китая создать его первый зарубежный военный аванпост вблизи крупнейшей в Африке американской военной базы. Они также заостряют внимание на растущей обеспокоенности тем, что Пекин усиливает свою военную мощь в Азии и других регионах, в том числе строит укрепленные искусственные острова в спорном Южно-Китайском море", - говорится в статье. "Эти инциденты - не неожиданность, поскольку эти действия самую малость не дотягивают до "военных действий", но указывают на вопиющую преднамеренную небрежность, а также на полное неуважение к безопасности авиации и международным нормам", - заявил Трей Микс (фирма Asia Group), бывший летчик, отставной полковник ВВС США. "Я определенно счел бы, что это беспокоящие действия", - добавил он. США официально пожаловались китайской стороне, та заявила, что изучит вопрос. "По словам информированных источников, в прошлом официальные лица Китая жаловались, что над китайским аванпостом в Джибути пролетают иностранные военные самолеты-разведчики", - добавляют авторы. "По словам чиновников военного ведомства, за последние несколько недель в Джибути было 4 инцидента. При трех использовался лазер военного типа, его луч, как представляется, исходил из зоны материально-технического обеспечения или ее окрестностей на китайской базе, сообщили источники. При четвертом инциденте, произошедшем всего две недели назад, устройства военного типа не применялись, а луч, как представляется, исходил из другого места, но откуда, чиновники отказались уточнить", - говорится в статье. Пересказывая слова неназванного чиновника Пентагона, газета описывает один из недавних инцидентов: "Два американских военнослужащих, пилотируя турбовинтовой самолет C-130, получили незначительные повреждения глаз после воздействия лазерного луча. После инцидентов пилоты испытывали головокружение и видели перед глазами "кольца", сейчас они выздоравливают". "Чиновники военного ведомства также подтвердили, что были инциденты с лазерами (сколько именно инцидентов, не раскрывается) на территории под контролем Тихоокеанского командования США", - пишет издание. Но один чиновник сказал, что США не обвиняют официально Китай в этих инцидентах, хотя расследование продолжается. Источник: The Wall Street Journal