Одного повесили, другого опознали по зубам: жалкий конец Муссолини и Гитлера

"75 лет назад оба диктатора умерли почти одновременно - а вокруг их останков разразились гротескные государственные скандалы", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Не в женской одежде и не под видом священника бежал Муссолини, как фантазируют его преследователи. На дуче был стальной шлем и шинель вермахта, когда 27 апреля 1945 года у озера Комо его вместе с возлюбленной Кларой Петаччи схватили партизаны - при попытке сбежать в Швейцарию незадолго до окончания войны", - повествует журналист Марк Трибельхорн.

"С человеком, заложившим основы фашизма и совместно со своим "политическим чудо-учеником" Гитлером принесшим в мир гибель, уничтожение и геноцид, расправились быстро: на следующий день коммунист по имени Вальтер Аудизио застрелил его без суда у решетчатых ворот виллы Бельмонт в Джулино-ди-Меццегра. (...) Впрочем, Муссолини уже за несколько месяцев до своей насильственной кончины знал: "Было бы наивным просить оставить меня в покое после смерти".

"29 апреля тело Муссолини вместе с трупами его возлюбленной и других фашистов привезли в фургоне для мебели на Площадь Лорето в Милане. В народе царило праздничное настроение, тысячи людей собрались в театре ужаса: яростный брод бил мертвых ногами, кнутами и плетьми, плевал на них, стрелял, тушил о них сигареты, некоторые женщины даже справляли нужду на мертвого дуче", - говорится в статье.

"В какой-то момент обезображенные тела, как животных для забоя, подвесили к крыше автозаправки, - и народ часами глазел на них и обругивал. (...) Фотографии этого молниеносно распространились в качестве сувениров и почтовых открыток", - повествует издание.

"Тем временем в расположенном в тысяче километров Берлине советские войска неумолимо продвигались к рейхсканцелярии, где Гитлер укрывался в бункере, подземном лабиринте, защищенном бетонной крышей толщиной в 3,5 метра. (...) Снова и снова Гитлер в разговоре со своими сподвижниками высказывал тревогу о том, что он может стать "экспонатом московского зоопарка" или главным героем "поставленного евреями спектакля".

"30 апреля он поручил своему личному адъютанту принести десять канистр с бензином и сжечь его тело - вместе с телом его давней спутницы Евы Браун, на которой он женился накануне. (...) Когда вскоре после 15:30 его камердинер и адъютант открыли дверь, они обнаружили Гитлера, сидящего на скамье с раной от пули в правом виске. Его супруга, отравившаяся цианистым калием, лежала рядом".

"Их тела отнесли в сад бункера и подожгли в воронке от гранаты. Пламя полыхало более двух часов, прежде чем останки были захоронены. О смерти Гитлера сообщили по радио лишь 1 мая в 22:26. (...)".

"К этому моменту тело Муссолини уже лежало на столе в анатомическом зале Миланского университета, где профессор Каттабени составлял отчет о вскрытии. (...) В условиях секретности власти закопали Муссолини в безымянной могиле на крупнейшем кладбище Милана. (...) Но три неофашиста разузнали о месте захоронения и апрельской ночью в 1946 году похитили труп, имевший большую политическую значимость. Фотографии пустой могилы обошли весь мир; итальянские спецподразделения сразу же начали поиски".

"Сначала воры спрятали гроб дуче в горной хижине в Вальтеллине, затем останки Муссолини были переданы монастырю Сант-Анджело в Милане, потом монастырю Чертоза-ди-Павия, где их, наконец, изъяла полиция в августе 1946 года. Исходя из интересов государства, власти спрятали останки в монастыре Черро-Маджоре, где они много лет хранились в чемодане".

"Лишь в 1957 году останки были возвращены в родной город Муссолини Предаппио в регионе Эмилия-Романья. (...) С тех пор Предаппио стал местом паломничества почитателей Муссолини. Десятки тысяч человек приезжают сюда ежегодно, вспоминают о нем и запасаются предметами культа дуче - по сей день", - отмечает издание.

"В отличие от Муссолини, чье тело выставили на всеобщее обозрение на Площади Лорето, Гитлер, как фантом, блуждал по послевоенному времени. (...) Сразу после взятия рейхсканцелярии красноармейцы начали искать останки фюрера. 4 мая они наткнулись на два сожженных до неузнаваемости тела. Но так как они предположили, что Гитлера уже нашли, они снова закопали трупы. На следующий день тела снова были извлечены группой солдат, сложены в ящики для снарядов и отправлены в советский полевой госпиталь в районе Берлин-Бух, где главный патологоанатом Красной Армии изучил обугленные останки. Зубы помогли внести ясность: золотой мост верхней челюсти с фарфоровыми гранями и кости нижней челюсти с зубами и мостом были опознаны - зубным техником и помощницей зубного врача из кабинета стоматолога Гитлера".

"Вещественные доказательства были отправлены в Москву (где они хранятся до сих пор), тела снова захоронили. Но официально Сталин ничего не хотел знать о доказательствах. Вероятно, по его указанию маршал Жуков в июне 1945 года утверждал, что тело Гитлера не было опознано, заявив, что он в последний момент мог сбежать на самолете".

"Лишь в 1960-х годах, при правлении преемника Сталина Хрущева, было объявлено, что СССР "считает Гитлера мертвым". (...) К тому моменту тело Гитлера уже несколько раз доставали из земли, изучали и снова закапывали. Ящики с тлеющими останками перемещались вместе с советскими войсками - в Ратенов, Штендаль и, наконец, в Магдебург. Когда в 1970 году казарменный городок должен был быть передан ГДР, глава КГБ Юрий Андропов в ходе секретной операции приказал в последний раз откопать зловещие останки. Их еще раз сожгли - а затем сбросили пепел в приток Эльбы", - пишет Neue Zürcher Zeitung.