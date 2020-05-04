"Бессмысленные антироссийские санкции должны быть отменены"

В интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel экс-канцлер Германии Герхард Шредер рассказал о своем отношении к антироссийским санкциям и важности исторической памяти о Второй мировой войне.

"Мы должны всегда отдавать себе отчет в том, что эта война также была попыткой стереть с лица Земли или поработить народы Советского Союза. Это была жестокая война на уничтожение, целью которой было заставить Россию исчезнуть с мировой политической сцены. Мы никогда не должны об этом забывать - и политика Германии в отношении России должна учитывать это в большей степени, чем делает это в настоящий момент", - указал Шредер.

"Невозможно переоценить тот факт, что Россия, несмотря на такое страшное прошлое, готова выстраивать доверительные отношения с новой Германией. Поддержка нами антироссийских санкций идет вразрез с этим. С одной стороны, они пробуждают в России исторические воспоминания и, с другой стороны, они не меняют российскую политику. Именно сейчас, когда из-за коронакризиса нас ждут трудные времена в экономике, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции должны быть отменены", - подчеркнул экс-канцлер.

Введение санкций было "неправильным ответом" на присоединение Россией Крыма, считает Шредер. "Тот, кто думает, что посредством санкций Россию можно принудить к чему-либо, заблуждается. Ни один российский президент никогда не вернет Крым Украине. Такова реальность", - заявил он.

"У Европы нет альтернативы рациональным отношениям с Россией. Россия может в одностороннем порядке начать развиваться в сторону Китая. Это не в интересах Европы и не в интересах Германии. Россия нужна нам, чтобы решать важные международные вопросы, нам нужна энергия и рынок. Сейчас, во время коронакризиса, все в Европе пытаются снова активизировать экономику. В такой ситуации санкции не актуальны", - отметил собеседник издания.

"Военной угрозы для Евросоюза я не вижу. Приписывание такого намерения России способствует пробуждению образов врага времен холодной войны. Не в последнюю очередь таким образом скрываются проблемы внутри западного оборонительного союза. Однако ясно, что конфликт на востоке Украины должен быть решен. Речь идет о территории украинского государства и он должен оставаться ею. (..) Мирное сосуществование будет достигнуто только в том случае, если Украина станет федеративным государством, в котором восток получит больше автономии", - указал Шредер.

Комментируя обвинения в лоббизме в связи с работой в "Роснефти", Герхард Шредер отметил: "Если кто-то сидит в наблюдательном совете американской компании и выступает как яростный трансатлантист, его не обвиняют в том, что он занимает эту позицию в связи с работой. Такое происходит только в отношении России".