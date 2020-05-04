Ядерные отходы едут в Россию, несмотря на коронавирус

"Атомный концерн Urenco использует кризис для транспортировки урана. В земле Северный Рейн-Вестфалия проведение демонстраций против этого ограничено, в России, куда направляются ядерные отходы, и вовсе невозможно", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"В знак протеста против продолжающейся даже во время эпидемии транспортировки ядерных отходов с единственного в Германии завода по обогащению урана в Гронау антиядерные инициативы призывают к пикетам. "Специальный поезд с несколькими сотнями тонн урановых отходов должен отправиться в понедельник, - сказал в разговоре с изданием Маттиас Айкхофф из объединения "Мюнстерланд против атомных объектов". - Российское грузовое судно "Михаил Дудин" уже несколько дней ждет погрузки в порту Амстердама".

"Туда по железной дороге радиоактивный гексафторид урана транспортируется из Гронау. При поддержке Федерального союза гражданских экологических инициатив (BBU) активисты антиядерного движения из земель Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония запланировали на понедельник проведение пикетов перед заводом в Гронау и на товарной железнодорожной станции в Мюнстере. Администрация Мюнстера без проблем согласовала эти пикеты с условием соблюдения дистанции и наличия защитных масок, сообщают противники ядерной энергетики".

"Только в этом году по северной и западной Германии должны проехать еще шесть поездов с гексафторидом урана", - указывает издание.

"Против его небезопасного хранения на предприятии атомной промышленности в Новоуральске российские защитники окружающей среды протестуют годами. Но теперь это невозможно: "Из-за коронавируса в России больше нет права собраний, - говорит активист Айкхофф. - Компании RWE и Eon, имеющие доли в управляющей заводом компании Urenco, используют пандемию в своих интересах", - передает Die Tageszeitung.