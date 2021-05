4 мая 2021 г. Энтони Катбертсон | The Independent Столкновение Земли с астероидом окончится неизбежной катастрофой, показало моделирование НАСА "В настоящее время на Земле нет технологии, которая могла бы помешать огромному астероиду уничтожить Европу, согласно моделированию, проведенному ведущими космическими агентствами. В ходе недельного эксперимента под руководством НАСА был сделан вывод, что катастрофа была бы неизбежна, даже если у Земли было бы шесть месяцев на подготовку", - передает The Independent. "Сценарий гипотетического столкновения, озвученный во время конференции по планетарной обороне, организованной ООН, доказывает, что правительства ужасающе не готовы к такого рода катастрофе. "Если бы мы столкнулись с таким сценарием в реальной жизни, мы с нашими текущими возможностями не смогли бы запустить никакого космического корабля в такой короткий срок", - заявили участники. "Единственным ответом на такое событие была бы эвакуация территории до падения астероида, однако зона поражения охватывала бы большие части Северной Африки и Европы", - говорится в статье. (...) (..) "Босс SpaceX Илон Маск заявил, что отсутствие решения является "одной из многих причин, по которым нам нужны более крупные и более совершенные ракеты". SpaceX недавно заключила с НАСА контракт на 2,89 млрд долларов на разработку космического корабля нового поколения Starship, который строится для транспортировки людей и грузов по Солнечной системе и (...) теоретически может использоваться для помощи в миссиях, направленных на изменение пути астероида на Землю", - отмечается в публикации. Н"АСА уже работает над технологией отклонения астероидов и планирует запустить первую испытательную миссию своей системы Double Asteroid Redirection Test (DART) в конце 2021 года, которая достигнет астероида Диморфос осенью 2022 года. Миссия попытается изменить орбиту астероида и, на что возлагаются надежды, предоставить доказательства, что такая стратегия снижения риска может сработать в отношении опасных объектов, сближающихся с Землей, в будущем". "(...) Хотя астероид, на который будет воздействовать DART, не представляет угрозы для Земли, он находится в идеальном для нас месте, чтобы провести это испытание технологии до того, как она может понадобиться в действительности", - заявила Андреа Райли, руководитель программы DART в НАСА. "В настоящее время НАСА отслеживает около 25 000 объектов, сближающихся с Землей, и этот список каждую неделю добавляется примерно 30 объектов", - указывает The Independent. Источник: The Independent