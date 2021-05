4 мая 2021 г. Оливье Перрен | Le Temps Мелинда и Билл Гейтс: все кончено, но она бы никогда не полюбила его, "если бы у него не было огромного сердца" "(...) Возможно, подсказка содержалась в книге Мелинды Гейтс "Момент подъема", выпущенной в 2019 году, где она упомянула о напряженности в семейных отношениях. Итак - если вы еще не знаете, давайте повторим потрясающую новость, которую резюмирует Reuters: после 27 лет брака миллиардер Билл Гейтс, соучредитель Microsoft , один из самых богатых людей в мире по версии Forbes, и его жена Мелинда Гейтс в понедельник объявили о своем разводе. Но уф, говорят обрадованные СМИ, они будут продолжать работать вместе в рамках своего фонда, одного из самых влиятельных в мире...", - пишет швейцарская газета Le Temps. "Однако развод миллиардеров может привести к изменениям в способах финансирования благотворительной деятельности", - отмечают некоторые наблюдатели в Courrier international. В частности, неясно, будет ли Билл Гейтс продолжать финансировать его так же регулярно, как это делал до сих пор. Фактически мы до сих пор ничего не знаем, за исключением того, что на самом деле это не День дурака, который по традиции месяц назад отмечала газета The Economist, когда мы веселились при "напоминании о желании Билла Гейтса подорвать Свободу" и мимоходом... "ввести нам всем наночастицы", - отмечает автор статьи. "Специалист в области филантропии Дэвид Каллахан сказал The New York Times, что Мелинда Гейтс может стать "главной силой в благотворительности в ближайшие годы". Если она получит часть акций Microsoft, "она может основать новый фонд или сделать прямые пожертвования на другие цели, которые она поддерживает. Нетрудно представить, что она стала бы гораздо более щедрым филантропом", - прогнозирует он. По мнению газеты Les Echos, "эта новость всколыхнула мир бизнеса и благотворительности, поскольку пара всех обнадежила по поводу будущего своего фонда, который с 2000 года вложил около 55 млрд долларов в здравоохранение и образование во всем мире - и более 1 млрд долларов на борьбу с Сovid". "В 2010 году Гейтс и Уоррен Баффет создали организацию Giving Pledge, к которой присоединились 40 самых богатых людей в Соединенных Штатах. Они пообещали пожертвовать не менее половины своего состояния на благотворительность, то есть около 600 млрд долларов". "(...) Базирующийся в Сиэтле Фонд Билла и Мелинды Гейтс зарекомендовал себя как одну из самых влиятельных благотворительных организаций в мире, специализирующихся на борьбе с бедностью, болезнями и растущим неравенством. Он простирается от Африки к югу от Сахары до главных городов США", - указывает Financial Times FT также сообщает, что "в рамках фонда уже налажено разделение задач между командами, работающими в рамках проектов, представляющих интерес для Билла, таких как новые медицинские технологии, мРНК-вакцины; и проектов, представляющих интерес для Мелинды, таких как гендерное равенство. Супруги, как известно, действуют очень прагматично, вероятно, они будут заинтересованы в том, чтобы не допускать разрушения фундамента и не усугублять глобальную инфляцию. [...] Поскольку работа четы Гейтс в области здравоохранения и развития сделала их влиятельными фигурами в разработке вакцин и в борьбе с изменением климата, Билл недавно опубликовал книгу под названием "Как избежать климатической катастрофы". "Он заработал состояние благодаря Microsoft, но ушел с поста президента в 2014 году и сегодня посвящает себя в основном благотворительной деятельности", - добавляет Le Monde. "По просьбе многих лидеров [Билл Гейтс] с самого начала неоднократно участвовал в борьбе против пандемии, на что его фонд потратил более миллиарда долларов", - сообщает The New York Times. Настолько активно, что The New Republic описывает его как "вакцинного монстра". "Заметность болезни, которая разжигает политическую напряженность", также превратила его в "частую мишень теорий заговора в социальных сетях", например, возникло глупое утверждение, заставляющее поверить в то, что в вакцинах против COVID-19 спрятаны микрочипы подключения к 5G". (...) В газете Journal de Genève et Gazette de Lausanne от 17 августа 1995 года, за несколько дней до запуска легендарной Windows 95, была опубликована передовица Игнаса Жаннера. В этом интервью Мелинда поведала о причинах своей любви с первого взгляда: "Я бы никогда не полюбила его, если бы у него не было огромного сердца. Я осознала это с первого дня. Он рассказал мне о своих родителях и о двоюродном брате, который умер от вируса СПИДа, что в то время было особенно запретным. Меня тронула его чувствительность". Источник: Le Temps