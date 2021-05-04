Так как Индия больше не экспортирует вакцину, глобальная программа вакцинации практически остановилась

"Сейчас в Индии свирепствует вторая волна коронавируса. Это влечет за собой последствия и для глобальной кампании по вакцинации: 60 стран уже несколько недель ждут вакцину индийского производства. Особенно сильно страдает Африка", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Индия является основным поставщиком международного проекта по вакцинации Covax, - поясняет журналистка Натали Венгер. - Поскольку в Индии сильно растет заболеваемость, в конце марта правительство временно прекратило экспорт вакцины из Института сыворотки в Пуне - крупнейшего в мире производителя вакцин. Задержки поставок затрагивают десятки миллионов доз вакцины и замедляют иммунизацию на юге планеты - при этом именно развивающиеся страны крайне нуждаются в вакцинах от Covax".

"Проект Covax, инициированный ВОЗ, организацией помощи детям Unicef и глобальным альянсом по вакцинации Gavi, призван обеспечить доступ к вакцинации более бедным странам. Идея инициативы заключается в том, что богатые государства финансируют вакцины для бедных стран. Изначально с помощью Covax планировалось распределить 251 млн доз вакцины к концу мая. Однако к концу апреля было поставлено только 16% доз. За последние две недели Covax предоставил в общей сложности менее 2 млн доз для отправки в 92 страны третьего мира", - говорится в статье.

"Институт сыворотки поставил 30 млн доз вакцины - но треть из них в саму Индию, - отмечает издание. - (...) 60 стран уже две недели ожидают вакцину из института. За это время ни одна доза не покинула Индию. По данным глобального альянса по вакцинации Gavi, пострадавшие государства были проинформированы о задержках, которые могут продлиться до лета. Для большинства этих стран Covax - это единственный способ получить вакцину от Covid-19. Поскольку Индия приостановила экспорт, многие из этих стран до сих пор не получили ни одной дозы, среди них такие густонаселенные государства, как Пакистан, Бангладеш и Мексика".

"Несмотря на задержки, Covax не отказывается от своей цели: все страны, подавшие заявки на вакцину, должны к середине года получить достаточное количество вакцины, чтобы вакцинировать от 3 до 4 процентов населения. (...)В настоящее время Covax ведет переговоры с индийским правительством о возобновлении поставок вакцин", - пишет NZZ.

"От задержек поставок особенно страдает Африка. Лишь у немногих стран Африки есть собственные программы вакцинации. (...) Африканская целевая группа по приобретению вакцин (AVATT), созданная главами государств Африканского союза, собрала достаточно средств для закупки до 400 млн доз вакцины у компании Johnson & Johnson. Но из-за глобального дефицита вакцина поступит не раньше осени".

По словам директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джона Нкенгасонга, "некоторые страны, в частности, Гана и Руанда, уже израсходовали все имеющиеся дозы вакцины. Многие люди, получившие первую прививку через Covax, не знают, когда им будет сделана вторая прививка".

"Из-за сохраняющейся неопределенности многие государства теряют доверие к проекту Covax. Об этом свидетельствуют внутренние документы ВОЗ, имеющиеся в распоряжении Associated Press. Многие участники Covax опасаются, что не все люди, уже сделавшие прививку, гарантированно получат вторую дозу в течение 12 недель. Африканские страны обращаются к России и Китаю, чтобы получить вакцину - несмотря на то, что клинические данные об эффективности и безопасности вакцин "Спутник" и Sinovac не удовлетворяют всем требованиям", - пишет Neue Zürcher Zeitung.