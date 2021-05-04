Почему Россия нацелилась на Европарламент?

"Давид Сассоли не разрабатывал санкции ЕС против России. Он не бывал в Москве, занимая пост президента Европарламента. А близкие к нему чиновники говорят, что он не собирался ехать туда в ближайшее время. Тем не менее, в пятницу Сассоли запретили въезд в Россию, и он был включен в список из восьми высокопоставленных европейских чиновников, обнародованный Москвой", - передает Politico.

Некоторые имена были логичными. Вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова, например, возглавила кампанию ЕС против российской дезинформации. Но включение Сассоли было несколько озадачивающим. Парламент не проводит внешнюю политику ЕС - этим занимается Европейская служба внешних связей (EEAS). Однако ее главы Жозепа Боррелля в списке России не было. Парламент не принимает санкций против зарубежных стран - это делает Совет Европейского Союза. Однако чиновники из этого органа также не были упомянуты", - пишет издание.

"Тем не менее, с точки зрения пиара, есть множество причин, по которым Россия преследует Сассоли и, если брать шире, и Европарламент. Свободные от дипломатических или бюрократических ограничений, связанных с работой с россиянами, депутаты Европарламента относительно свободны критиковать, публично разглагольствовать и обрушиваться на Москву за ее злонамеренное поведение. И именно эта резкая критика и резолюции перетекают в новости и распространяются в Twitter. По сути, это то, что, как часто считает общественность, исходит от ЕС в отношении России", - говорится в статье.

"И парламент особенно громко высказывался по проблеме, которая, по-видимому, лежит в основе действий России - по отравлению и заключению в тюрьму оппозиционного лидера Алексея Навального.

"В глазах общественного мнения парламент взял на себя лидерство в этих дебатах, - сказал Politico Сергей Лагодинский, член Европарламента от Германии, выросший в России. - Это голос, который напрямую легитимирован, он более политичен и амбициозен".

"Мы в большей степени политики, чем бюрократы или исполнительная власть", - добавил он.

Или, как выразился Сассоли, суть запрет касается не его лично. "Это не личное дело, - сказал он в воскресенье итальянской газете La Stampa. - Наносится удар по президенту, чтобы нанести удар по парламенту".

(...) Издание отмечает, что депутаты Европарламента уже несколько месяцев бьют в барабан по делу Навального: (...) было принято три резолюции, осуждающие Москву за жестокое обращение с Навальным; в ноябре парламент попросил самого Навального появиться на онлайн-заседании комитета по иностранным делам. На встрече Навальный призвал ЕС к действиям; в январе, после того как Навальный вернулся в Россию и был арестован, Сассоли провел пленарное заседание в Брюсселе, призвав российские власти освободить Навального. (...)

"В том же месяце 581 депутат Европарламента одобрил резолюцию, призывающую государства-члены ЕС "занять активную позицию" в отношении ареста Навального и "значительно усилить ограничительные меры ЕС в отношении России".

"2 марта ЕС действительно принял меры, наложив санкции на нескольких высокопоставленных российских чиновников. Однако в своих выступлениях некоторые депутаты Европарламента пошли дальше самого ЕС, призвав блок наказать российских олигархов, связанных с режимом, а также членов ближайшего окружения Путина - шаг, который, по их словам, нанесет больший удар, чем наказание правительственных чиновников. Другие также призвали ЕС и его государства-члены отказаться от вызывающего споры трубопровода "Северный поток - 2", по которому природный газ будет транспортироваться между Россией и Германией. Буквально на прошлой неделе 569 депутатов Европарламента приняли текст, призывающий к "немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального", приговор которого "политически мотивирован" и "противоречит международным обязательствам России в области прав человека", - передает издание.

"Именно такие действия ставят парламент на мушку Кремля, говорит Дэвид Макаллистер, еще один немецкий депутат Европарламента, возглавляющий парламентский комитет по иностранным делам. По его словам, российский запрет на въезд направлен против "независимого учреждения", которое "было и остается громким, когда речь идет о спорных вопросах по всему миру".

(...)

"Сассоли - не первый чиновник парламента, которому запретили въезжать в Россию. В 2014 году бывшему депутату Европарламента Ребекке Хармс, давнему критику Путина и сопредседателю европейских "Зеленых", запретили въезд в Россию после того, как ее продержали в московском аэропорту Шереметьево в течение четырех часов. А в 2015 году, после того как ЕС ввел санкции против России за аннексию Крыма, страна ввела запрет на въезд 89 гражданам Европы, в том числе Анне Марии Корацца Бильдт, бывшему депутату Европарламента от Швеции", - напоминает газета.