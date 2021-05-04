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5 мая 2021 г.
4 мая 2021 г.

Маркус Хаметнер, Кристина Кункель и Зерен Мюллер-Ханзен | Süddeutsche Zeitung

Вакцинировать до тех пор, пока никто не захочет

"Пока еще желающих вакцинироваться больше, чем вакцины. Но вскоре это изменится. Возможно, цель по формированию коллективного иммунитета никогда не будет достигнута, но это не повод для паники", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Согласно последним исследованиям, уже через две недели после первой прививки люди частично защищены от симптоматического течения Covid-19, а анализ, проведенный недавно в Великобритании, показал, что люди, сделавшие первую прививку, уже передают вирус реже, чем невакцинированные. В Германии тоже уже заметны первые признаки влияния вакцинации на заболеваемость - особенно среди старших поколений. Уровень заболеваемости среди людей старше 60 лет значительно ниже, чем среди молодого поколения", - отмечает издание.

"Но достаточно ли этого для того, чтобы великодушно снимать ограничения? Опыт других стран показывает: это может стать неудачным решением".

"Одной из стран, которая, несмотря на масштабную кампанию по вакцинации, оказалась в новом локдауне, является Чили. За два дня до того, как количество сделавших первую прививку людей достигло 30%, почти 9 из 19 миллионов жителей оказались в самом жестком режиме изоляции из предусмотренных. Необходимость ужесточения мер была вызвана резким ростом заболеваемости, что было обусловлено несколькими причинами. Появление бразильского варианта P.1, вероятно, стало одной из них, а другой - сосредоточенность правительственной коммуникации на прогрессе в вакцинации в сочетании с тем фактом, что в основном применялась вакцина SinoVac, которая, согласно первым исследованиям, обеспечивает относительно низкую защиту от передачи вируса между первой и второй прививками", - говорится в статье.

"Более благоприятную ситуацию демонстрирует Великобритания. Там после пика заболеваемости в январе удалось значительно снизить ее показатели. Когда первая прививка была сделана 40% населения, были разрешены встречи людей из разных домохозяйств на улице, после чего через две недели были сделаны дальнейшие осторожные послабления - которые, по крайней мере, пока, не привели к увеличению числа случаев заболевания. Впрочем, недавно премьер-министр Борис Джонсон четко заявил: без строгого локдауна вакцинации было бы недостаточно, чтобы снизить заболеваемость до уровня, при котором возможно начать снимать ограничения".

Вероятно, вакцинация снизит число новых случаев заражения и количество пациентов с коронавирусом в больницах. Но что будет после? "Этим вопросом занимается эксперт по статистике Штефан Шольц из Института Роберта Коха. "Большой неизвестной величиной является здесь то, сколько людей сделают прививки", - говорит он. Шольц опасается, что после того, как будут вакцинированы пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, а также заболеваемость снизится с наступлением лета, мотивация к вакцинации снизится. "Среди молодого здорового населения мы наблюдаем самую низкую готовность к вакцинации", - указывает эксперт".

"Для того чтобы предотвратить распространение вируса даже при большом количестве межличностных контактов, защищены должны быть около 75-80% населения - благодаря тому, что у них выработался естественный иммунитет после заражения Covid-19, либо благодаря прививке. Тогда в среднем один инфицированный человек будет заражать меньше, чем одного другого человека. Пандемия не закончится в одночасье, но она не сможет вспыхнуть снова. (...) Однако, к примеру, вакцинация 60% населения - это слишком мало для формирования коллективного иммунитета", - указывает издание.

"Но это не повод отчаиваться. Даже при прогнозируемом развитии событий, летом, вероятно, будут сняты многие ограничения, хотя маски, дистанция и правила гигиены останутся на некоторое время. Ярким примером здесь является Израиль, где первую прививку сделали около 61% населения. (...)При этом в Израиле количество ежедневных прививок заметно снизилось после того, как было вакцинировано около 55% населения - не только из-за низкого спроса. В некоторых регионах США также уже можно наблюдать эффект "насыщения" - то есть вакцины там гораздо больше, чем людей, которые все еще хотят сделать прививку".

"Мы стоим перед дилеммой: если количество случаев заболевания за лето уменьшится, то готовность к вакцинации будет относительно низкой. Но осенью сезонные колебания заболеваемости, составляющие примерно 20%, уже могут вызвать новую волну". (...)Хотя в основном это коснется молодых и здоровых людей с низким риском тяжелого течения заболевания, все же "вероятно, что будет много зараженных одновременно, и может возникнуть риск того, что эта волна тоже ударит по отделенияv интенсивной терапии", считает Шольц".

Но действительно ли это произойдет, эксперт не знает. "Трудно сказать, как закончится эта пандемия, - говорит Шольц. - Нам сложно оценить развитие ситуации с мутациями вируса. Насколько сильно влияет сезонность, насколько эффективны вакцины? Все эти неопределенные факторы не позволяют назвать время, когда можно будет вернуться к нормальной жизни".

"Когда через несколько лет историки оглянутся на пандемию, они вряд ли смогут назвать конкретное время ее окончания, - пишет Süddeutsche Zeitung. - "Все закончится не сразу, как в голливудских фильмах, когда появляется вакцина или лекарство, а постепенно, все меньшими и меньшими волнами будет происходить переход к новой нормальности", - говорит Шольц".

Источник: Süddeutsche Zeitung


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