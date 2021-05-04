Германии не по плечу вызов, который бросает путинская Россия

"Внешняя политика Германии растерянно смотрит на Россию, которая становится более авторитарной внутри и более агрессивной снаружи", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"История, проливающая свет на бесцеремонные действия российских спецслужб в центре Европы, началась в чешском лесу в 2014 году. Офицеры московской службы военной разведки ГРУ устроили диверсию на складе боеприпасов, в результате чего погибли два человека. Цель, очевидно, состояла в том, чтобы предотвратить поставку оружия на Украину. (...) Двое из тех, кто предположительно осуществил диверсию в Чехии, получили сомнительную известность в 2018 году: в британском городе Солсбери они пытались убить российского экс-шпиона Скрипаля с помощью "Новичка".

"Но когда Чехия предала огласке это возмутительное происшествие, в Германии это, кажется, едва ли вызвало интерес. Политический Берлин снова был занят собой. (...) Только через четыре дня после обнародования обвинений канцлер заверила главу чешского правительства в своей солидарности. К сожалению, осталось совершенно неясным, что это означает на практике. Другие европейские государства присоединились к чехам, объявив сотрудников российских посольств персонами нон грата. Представители немецкого правительства, в свою очередь, за кулисами дали понять, что они невысокого мнения о подобных высылках", - отмечает журналистка Клаудия фон Зальцен.

"Зачастую высылка дипломатов является лишь символическим жестом. Но в данном случае она была бы более чем оправданной. Ведь на счету российских спецслужб многочисленные атаки внутри ЕС, начиная от хакерских атак, в том числе на бундестаг, и заканчивая серией политических убийств, включая убийство из огнестрельного оружия гражданина Грузии в Берлине. То, что было совершено в Чехии, является очередным шокирующим примером", - говорится в статье.

"Не логично ли было бы отправить на родину некоторых агентов российских спецслужб, аккредитованных в качестве дипломатов в посольствах Москвы в ЕС? Европарламент высказался в пользу такого ответа. Но если Германия будет колебаться, совместного европейского ответа, вероятно, не будет", - указывает издание.

"Это лишь вопрос времени, когда представитель правительства Германии вновь подчеркнет, что мы не должны "обрывать нить переговоров". Эта фраза стала своего рода мантрой в политике Большой коалиции в отношении России. (...) В политике Германии не хватает (...) представления о том, как вести себя с Россией, которая становится все более авторитарной внутри и все более агрессивной снаружи. За рефлекторным призывом к диалогу скрывается сбивающее с толку безгласие".

"Лучшим примером является здесь роль Германии в качестве посредника в конфликте на Украине. (...)Уже несколько лет усилия по поиску мирного решения находятся в тупике. Немцы продолжают призывать обе стороны к деэскалации, хотя конфликт поддерживается в первую очередь Кремлем", - пишет издание.

"Роль Германии в деле Навального также не столь однозначна, как кажется на первый взгляд, - отмечает автор статьи. - После отравления лидера российской оппозиции правительство Германии стало спасителем против своей воли. Оно было вынуждено играть эту роль, так как частная организация привезла Навального в Германию. Меркель непривычно ясными словами потребовала от России расследования отравления. Но в итоге правительство Германии оказалось не готовым остановить спорный проект газопровода "Северный поток-2", даже на время. Тем самым Германия ослабляет и единую санкционную политику Европы".

"Сейчас, когда возросло беспокойство по поводу здоровья Навального и его жизни в российской колонии, министр иностранных дел Хайко Маас категорически исключил дальнейшие санкции. В то же время он предостерег от "конфронтационной шумихи". Подобные заявления направляют Москве фатальный сигнал. Кремль может расценить их как разрешение на дальнейшую эскалацию. Если Навальный умрет в российской колонии, правительство Германии лишь выразит свое глубокое сожаление. Тем временем немецкие премьер-министры параллельно ведут свою внешнюю политику в отношении России, и ни ведомство канцлера, ни министерство иностранных дел, похоже, не хотят или не в состоянии этому помешать".

"В лучшем случае такие действия заставляют Германию выглядеть смешно в Европе, в худшем - подрывают доверие к надежности немецкого правительства во внешней политике. Более того, в лице Армина Лашета союз партий ХДС/ХСС выдвинул кандидата на пост канцлера, чьи предыдущие заявления по делу Скрипаля и Сирии не предвещают ничего хорошего относительно его будущей позиции в отношении России - и именно его хвалят Герхард Шредер и другие кремлевские лоббисты".

"Создается впечатление, что политические деятели Германии слишком озабочены собой, чтобы принять вызов, брошенный путинской Россией. При этом следует ожидать, что проблема увеличится: перед выборами осенью репрессии в России возрастут", - полагает издание.

"Еще не поздно определить красные линии, подготовить умные, целенаправленные финансовые санкции против кремлевской элиты и главных олигархов и дать понять Путину, какую цену он заплатит за дальнейшую эскалацию. Однако немецкая внешняя политика пребывает в растерянности перед лицом все более авторитарной и агрессивной России", - заключает Der Tagesspiegel.