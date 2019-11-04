Владимир Федоровский: "Все это разыгралось в Кремле 10 июня 1989 года"

"(...) В 1989 году КГБ постоянно предупреждал Михаила Горбачева о событиях в ГДР. События, о которых сообщалось, могли послужить прелюдией к концу советской империи. КГБ утверждал, что у него есть официальный и точный план по сохранению Восточной Германии в рамках Варшавского договора благодаря дислоцированным там 500 тыс. советских военных. В середине июня 1989 года, еще задолго до падения стены, на заключительных заседаниях для обсуждения этого плана собирались представители жесткой линии (глава КГБ Владимир Крючков и министр обороны Дмитрий Язов) и реформаторы (мои друзья Александр Яковлев и Эдуард Шеварднадзе), а арбитром дебатов был Горбачев", - указывает Владимир Федоровский, бывший дипломат и писатель, в интервью Le Figaro.

"Александр Яковлев, будучи вторым человеком во власти после Горбачева, использовал сдержанный, но решительный аргумент, действуя через очень влиятельную жену хозяина Кремля Раису. Это было 10 июня 1989 года. "Если мы применим силу, - предупредил он Горбачева и его жену, - то мы станем заложниками КГБ и армии. Тогда наступит конец реформ в СССР, и в конечном итоге мы будем отстранены от власти". В июне 1989 года Михаил Горбачев решил не вмешиваться, сделав выбор в пользу свободы", - утверждает Федоровский.

"(...) Поражение Горбачева на самом деле является победой, поскольку ему удалось выйти из коммунизма без кровопролития. Разумеется, огромной ценой за это стало исчезновение Советского Союза. Михаил Горбачев не следовал той программе, которую ему поручил выполнить его предшественник Андропов. Юрий Андропов предполагал, что Горбачев будет следовать той же стратегии, что и Дэн Сяопин в Китае: разрешить постепенное снятие ограничений в экономике, при этом применяя то, что следует назвать режимом политического террора. Горбачев выбрал другой путь: он считал необходимым применять оба подхода одновременно, проводя постепенную либерализацию экономики и политики. Он попытался изобрести социализм с человеческим лицом, но совершил несколько серьезных ошибок. При поддержке Раисы он вознамерился изменить русского человека. Но как только он объявил войну алкоголю, его популярность рухнула", - утверждает эксперт.

"(...) Горбачев полностью утратил контроль над бюджетом страны, приняв закон о предпринимательстве, позволивший руководителям предприятий ради своей выгоды монополизировать все экономические рычаги. Олигархи начали красть национальные богатства в колоссальных пропорциях. В то же время Михаил Горбачев недооценил национальную и даже националистическую напряженность в СССР, которая усугубилась из-за ограбления со стороны олигархии", - анализирует собеседник издания.

"(...) Рональд Рейган тогда запустил "блеф" о "Звездной войне". Началась безумная гонка вооружений. Чтобы справиться с этим, советская армия потребовала ошеломительных сумм, как раз в тот момент, когда обвалились два источника финансирования советского бюджета: сборы с продаж алкоголя и доходы от нефти, цену за которую снизили Соединенные Штаты и Саудовская Аравия. В 1989 году ставки были сделаны: едва Горбачев появлялся на Западе, он словно ходил по воде, но у себя дома он становился самым непопулярным человеком в истории России!" - поясняет писатель.

"(...) На практике архитекторы перестройки пришли к выводу, что советский режим преступен и что он должен уйти. Стена рухнула оттого, что Горбачев ради своего правления перестал убивать", - утверждает Федоровский.

"Однако после отказа убивать такой режим мог только рухнуть. Падение Берлинской стены оставило в нашей памяти волнующее зрелище того, как немецкий народ разорвал свои цепи, однако необходимо отдавать себе отчет в том, что все это не стало бы возможным без русских реформаторов, которые захотели положить конец спирали репрессий", - резюмирует собеседник издания.