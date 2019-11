4 ноября 2019 г. Марк Беннеттс | The Times Конфискованы средства, предназначавшиеся полевому командиру "Мальта конфисковала крупную партию неофициальных банкнот, которые, насколько известно, были отправлены из России в Ливию поддерживаемому Кремлем полевому командиру", - передает The Times. "Предполагается, что деньги были напечатаны на фабрике в России и предназначались для самопровозглашенного маршала Халифы Хафтара, генерала эпохи Каддафи, чьи войска сейчас пытаются свергнуть поддерживаемое ООН правительство в Триполи, столице Ливии", - указывает автор публикации Марк Беннеттс, информируя со ссылкой на службу безопасности Мальты, что в сентябре было конфисковано два контейнера объемом 56 кубических метров, заполненных деньгами. "Маршал Хафтар (...) начал свое наступление на Триполи в апреле вскоре после того, как его силы начали получать деньги, напечатанные в России (...)", - пишет газета и указывает, что "в период с февраля по июнь, по данным Reuters, из России в Центральный банк Ливии было отправлено около 4.5 млрд ливийских динаров (2.4 млрд фунтов). Однако Центральный банк Триполи официально не заявлял о том, что напечатанные в России купюры являются незаконной валютой, поэтому неясно, на каких основаниях были конфискованы деньги, которые, по сообщениям, широко используются в стране (...)". "(...) Хотя Россия заявляет о своем нейтралитете в пятилетней гражданской войне в Ливии, маршал Хафтар приезжал в Россию на встречу с представителями министерства обороны. В этом году высокопоставленный источник в Уайтхолле рассказал The Times, что в Ливии находятся сотни российских наемников, предоставляющих маршалу Хафтару артиллерию, дроны и логистические возможности. (...) Считается, что маршал Хафтар пообещал России ливийскую нефть и другие ресурсы в обмен на поддержку (...)", - передает The Times. Газета также напоминает, что "растет напряжение между Мальтой и Россией": "в апреле остров отказал Кремлю в выдаче разрешения на пролет военных самолетов через мальтийское воздушное пространство по пути из Сирии в Венесуэлу". Источник: The Times