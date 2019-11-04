69-летний мужчина, вероятно, поставлял в Москву материалы для ракет

"В связи с аннексией Крыма Евросоюз ввел санкции против России. Тем не менее, предприниматель из Южной Германии, вероятно, поставлял в Москву станки и химические реактивы для производства ракет. Теперь 69-летний россиянин предстал перед судом Гамбурга", - сообщает немецкое издание Die Welt.

Слушания по делу россиянина, 25 лет проживающего в Германии, проходят в Высшем земельном суде Гамбурга. "Прокуратура обвиняет мужчину в том, что он согласовал с оружейной компанией в Москве поставку 15 кг декаборана. Химическое вещество используется для производства ракетного топлива и взрывчатых материалов", - поясняет журналист Бернхард Шпренгель.

Мужчина перевез 1,5 кг опасного для здоровья вещества в своем багаже. "При перелете 27 сентября 2017 года из Франкфурта в Москву он подвергал опасности сотрудников таможни и пассажиров, так как попадание на кожу или вдыхание декаборана представляет угрозу для жизни. Оставшиеся 3 кг вещества он отправил в Москву в трех обычных посылках", - говорится в статье.

"Также сообщается, что в период с 2014 по 2018 год предприниматель поставил в Россию несколько станков, в том числе два бельгийских пресс-станка, с помощью которых можно производить детали для ракет".

"Обвиняемый намеренно вводил в заблуждение таможенные органы, предоставляя им ложные данные, заявил представитель прокуратуры. Общий объем поставок составил свыше 1,8 млн евро, выручка обвиняемого составила около 200 тыс. евро", - передает издание.