Россия не вмешивалась в американские выборы так, как в прошлый раз. Но дезинформационная борьба только начинается

"По итогам всего хаоса предвыборного периода можно указать, по крайней мере, на одно светлое пятно: попытки иностранных игроков повлиять на американский электорат в значительной степени были сдержаны. Но это не значит, что борьба с дезинформацией во вторник закончилась", - пишет Foreign Policy.

(...) "Самый серьезный ущерб, нанесенный вмешательством России в 2016 году, был причинен после выборов - очевидное вмешательство привело к столкновению президента с разведывательным сообществом США и подорвало веру в американскую демократию. Эксперты предупреждают, что худшее, возможно, еще впереди, поскольку иностранные игроки подпитывают болото внутренней дезинформации", - говорится в статье.

"Согласно докладу Комитета Сената по разведке, после голосования в 2016 году российское Агентство интернет-исследований, более известное как фабрика троллей, в действительности повысило свою активность в социальных сетях. В Instagram активность фабрики троллей выросла на 238%. "Аккаунты, управляемые троллями Агентства интернет-исследований, стали более активными после выборов, что еще раз подтвердило, что атака на наш демократический процесс намного серьезнее, чем атака на конкретные выборы", - заявил тогдашний глава аппарата Белого дома Джон Келли сенатскому Комитету в интервью в 2018 году", - отмечается в публикации.

"Поскольку в этом году ожидается, что подсчет выборов займет больше времени из-за объема бюллетеней для голосования по почте, ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры предупредили в сентябре, что сетевые агитаторы могут попытаться воспользоваться постэлекторальным отставанием. "Иностранные игроки и киберпреступники могут использовать время, требуемое для подтверждения и объявления результатов выборов, для распространения дезинформации, в том числе сообщений о подавлении избирателей, кибератаках, направленных на избирательную инфраструктуру, мошенничестве со списками избирателей или бюллетенями и других проблемах, призванных убедить общественность в незаконности выборов", - говорится в совместном заявлении ведомств.

"Незадолго до инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года разведывательное сообщество США опубликовало оценку, в которой был сделан вывод о том, что, по сути, Москва вмешивалась, чтобы "подорвать общественное доверие к демократическому процессу в США", а также ослабить кампанию Хиллари Клинтон и склонить чашу весов в пользу Трампа. Основной целью всегда была дискредитация демократии - не только Клинтон", - говорится в статье.

"Мы смотрим на политику в контексте предвыборной борьбы между партиями, и, я думаю, что поэтому мы смотрим на иностранное вмешательство в контексте борьбы между партиями. То есть какой игрок помогает какому кандидату и в какой степени, - указывает Лора Розенбергер, директор Альянса за обеспечение демократии. - Если использовать эти призмы как основные для понимания иностранного вмешательства, то на самом деле мы упускаем из виду то, что на самом деле пытаются сделать наши противники".

"Эксперты по дезинформации давно пытались придерживаться осторожной линии, чтобы повышать осведомленность об иностранном вмешательстве, но в то же время не играя на руку Кремлю, переоценивая возможности российской разведки. "Я думаю, что гораздо более значимой и оказывающей большее влияние вещью были постоянные разговоры о России, российской пропаганде. Поскольку российская пропаганда направлена на то, чтобы дезориентировать нас, просто разглагольствования о ней это как бы выполняют их работу за них", - считает Рори Кормак, профессор международных отношений Ноттингемского университета, специализирующийся на разведке и тайных операциях.

Или, выражаясь словами Томаса Рида, профессора стратегических исследований в Университете Джона Хопкинса, "разговоры о том, что произошло в 2016 году, причинили больше вреда, чем то, что произошло на самом деле".

(...) Опираясь на сигналы от самого Дональда Трампа и других республиканских чиновников, российские спонсируемые государством СМИ "выковывают" идею об электоральной фальсификации, говорит Синди Отис, бывший аналитик ЦРУ. "Невозможно просто отделить одно от другого, потому что многое из того, что делают Россия, Китай и Иран, сосредоточено на простом усилении того, что уже сгененировано внутри страны, и огромное количество неверной информации и дезинформации, связанной с выборами, во время подготовки к ним и, конечно же, после них, исходит от самих американцев", - подчеркнула Отис, автор книги "Правда или ложь: руководство аналитика ЦРУ по выявлению фейковых новостей" (True or False: A CIA Analyst?s Guide to Spotting Fake News). (...)