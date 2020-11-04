Заявления Трампа о победе нарушают правила по борьбе с дезинформацией в соцсетях

"(...) Ограничить количество сообщений, ставящих под сомнение честность голосования 3 ноября: такое правило установили для себя основные американские платформы (Facebook, YouTube, Twitter и т. д.), чтобы избежать распространения фейковой информации во время президентских выборов в США 2020 года", - пишет журналист Le Monde Дамьен Лелу.

"Так, ранним утром в среду, 4 ноября (по парижскому времени) Twitter частично

ограничил видимость сообщения Дональда Трампа, в котором тот утверждает о своем значительном перевесе на выборах, подсчет голосов которых все еще продолжается, и обвиняет Демократическую партию в "попытке украсть выборы". "Мы никогда не позволим им сделать это", - написал уходящий президент в послании, в котором сообщается, что он вскоре сделает публичное заявление", - говорится в статье.

"В Facebook, где уходящий президент выложил такое же сообщение, его текст оставался в свободном доступе, но сопровождался упоминанием о том, что "окончательные результаты могут отличаться от первых оценок, подсчет может продолжаться несколько дней или недель", - пишет Le Monde.

"(...) Уходящий президент также сказал во время прямой трансляции своей речи на всех новостных каналах США: "Наша цель сейчас - обеспечить неприкосновенность бюллетеней. Мы хотим, чтобы закон применялся в надлежащем виде, мы обратимся в Верховный суд (...) Мы победим и, как я думаю, мы уже победили".

"(...) Утверждать о победе запрещается правилами социальных сетей, но через несколько минут тысячи аккаунтов в Twitter и Facebook передали слова президента. В то время как Twitter и Facebook теоретически запрещают бездоказательные обвинения в фальсификации результатов выборов, которые считаются "подрывающими честность выборов", множество сообщений перекликались с заявлениями уходящего президента, согласно которым демократы намеревались "украсть выборы", и получили широкое распространение в обеих социальных сетях", - отмечает автор статьи.

"Twitter значительно ужесточил правила модерации в ходе текущих президентских выборов в США. Социальная сеть предупредила, что сообщения о победе какой-либо стороны до окончательного подсчета голосов, а также сообщения, которые "подрывают доверие к избирательному процессу", будут блокироваться или ограничиваться", - говорится в публикации.

"(...) Рано утром (по парижскому времени) Facebook объявил, что "начал публиковать уведомления как в Facebook, так и в Instagram, чтобы напомнить людям, что голоса все еще подсчитываются и победитель еще не определен". Такие сообщения отображаются рядом со всеми сообщениями в Instagram от обоих кандидатов", - резюмирует Дамьен Лелу.