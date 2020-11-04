Американская дипломатия: 400 ударов Дональда Трампа

"(...) Кто бы ни победил на президентских выборах, "вернуться в прежний мир невозможно", - подчеркивает исследователь Мод Кессар, специалист по американской внешней политике. "Трамп не является исторической случайностью: он является частью двойственной эволюции американской демократии и той роли, которую Соединенные Штаты намерены играть в мире, - объясняет она. - Конечно, администрация Байдена разместила бы ответственных работников в Госдепартаменте и предложила бы своего рода нормализацию дипломатических отношений. Но конкуренция, особенно с Китаем, будет продолжаться, даже если Джо Байден оставит дверь открытой для переговоров". Роль Америки изменилась, а вместе с ней изменился мир. Это иллюстрируетитог деятельности Дональда Трампа ", - пишет Liberation.

"От Пхеньяна до Тегерана, включая Иерусалим и Пекин, дипломатические удары уходящего президента, то впечатляющие, то неясные, оставили свой след. Некоторые из них носят необратимый характер", - отмечают авторы статьи Пьер Алонсо и Фредерик Отран.

"(...) Ким Чен Ын - удар молнии. Если верить журналисту Бобу Вудворду, собравшему высказывания Трампа для своей книги "Ярость", то в 2017 году война между США и Северной Кореей "была гораздо ближе, чем можно представить". Едва Трамп прибыл в Белый дом, как Ким Чен Ын запустил серию ракет. Президент США обещал "огонь и ярость" Киму, высмеял его как "человека-ракету" и угрожал"полностью уничтожить Северную Корею" после шестого и самого мощного ядерного испытания Пхеньяна.(...) 2018 год знаменовал собой исторический и беспрецедентный поворотный момент: Ким встретился с Трампом в Сингапуре. Они подписали совместную декларацию об очень неопределенной денуклеаризации, которая так и не началась. (...) Война отодвинулась. Трамп заговорил о своей "дружбе" с северокорейским диктатором, который до сих пор обладает ядерным оружием, совершенствует свой арсенал и продолжает испытания", - говорится в статье.

"Китай - удар за ударом. (...) При Трампе армрестлинг с Китаем начался на коммерческой основе. Перед избранием он раскритиковал асимметричные отношения, в значительной степени отрицательное сальдо торгового баланса США, китайский демпинг и воровство интеллектуальной собственности. Придя в Белый дом, Трамп поднял таможенные тарифы на сталь, алюминий и сотни китайских товаров. (...) Две ведущие державы на планете больше не соперники, а противники. И их все более и более прямыми площадками для противостояния становятся Тайвань, Гонконг, Китайское море, уйгуры, новые технологии или управление Covid", - указывают журналисты.

"Ближний Восток - на этот раз вселенский удар. Он сводит с ума даже самых опытных переговорщиков. Совместно с со своим зятем Джаредом Кушнером, назначенным на должность миротворца на Ближнем Востоке, Дональд Трамп попрал все красные линии, заняв самую произраильскую позицию, какую только можно вообразить. И извлек из этого не апокалиптический, а ощутимый результат.Сначала он неожиданно перенес американское посольство в Иерусалим. (...) Затем последовала невероятная полоса, за шесть месяцев превратившая объявленную провальной "сделку века" и угрозы аннексии Западного берега реки Иордан в "мирные соглашения" с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Не говоря уже о прорыве в отношениях с Суданом и Ливаном. Используя свершившиеся факты и бесстыдные "сделки", Трамп создал новый Ближний Восток, где у Израиля никогда не было столько союзников. В противоположном положении оказались палестинцы, которые теперь лишились арабского вето", - пишет Libération.

"Иран - удар в подбородок. "Иран на данном этапе не имеет достаточного количества обогащенного урана, чтобы изготовить даже одну ядерную бомбу", заверил в начале октября глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Однако Тегеран к этому приближается - в результате выхода Дональда Трампа из ядерной сделки. (...) Эффект, которого добивается Трамп, остается неопределенным: чего он хочет - заключить новую сделку, выходящую за рамки только ядерной проблемы? А может, заставить Иран сменить режим? Результат налицо: Иран возобновил свою ядерную деятельность; после устранения иранского генерала Касема Сулеймани в январе напряжение в Персидском заливе и Ираке возросло до граничащего с открытым конфликтом; разрыв между Вашингтоном и его европейскими союзниками увеличился", - отмечают авторы статьи.

"(...) Курды - удар ножом в сердце. Это было типичное решение Трампа: жестокое, необоснованное и непредсказуемое. Объявив 6 октября 2019 года, без предупреждения своих союзников по НАТО, о выходе США из восточной Сирии, он внес хаос в и без того хрупкий регион. Этим воспользовалась Турция, начав наступление и оттеснив курдские войска от части турецко-сирийской границы. Те самые курдские войска, которые в союзе с арабскими бойцами из Сирийских демократических вели основную часть боевых действий и одерживали победы над ИГИЛ* в регионе", - говорится в статье.

"(...) Мультилатерализм - сдерживающий удар. Строил Трамп мало, зато ломал предостаточно. И многосторонний порядок, несомненно, пострадал больше всего: выход из Парижского соглашения по климату, Венского соглашения по иранской ядерной программе, Всемирной организации здравоохранения в разгар Covid-19, а также из других органов ООН (ЮНЕСКО, Совет по правам человека), часто на фоне обвинений в антиизраильской предвзятости", - комментирует издание. Хотя некоторые критические замечания понятны, и даже оправданы, политика пустого кресла, которую ведет администрации Трампа, вовлеченная в крестовый поход против "глобализма", способствовала росту влияния Китая. Пекин, чьи ценности и интересы противоречат принципам ООН, особенно в остром вопросе прав человека, начал продвигать свои пешки еще до избрания Трампа, который лишь ускорил это движение, а вместе с ним и разрушение институтов, лежащих в основе международного порядка", - резюмируют Пьер Алонсо и Фредерик Отран.

*Эта организация запрещена в РФ"