Так радикализовался Кужтим Ф.

"За теракт в Вене с четырьмя убитыми несет ответственность 20-летний исламист. Он уже несколько лет назад пытался выйти на контакт с террористической группировкой ИГ* и даже ездил на сирийскую границу. Австрийские ведомства недооценивали его опасность", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

20-летний Кужтим Ф., родившийся в городе Медлинг под Веной и владевший паспортами Австрии и Северной Македонии, ранее отбывал наказание за попытку примкнуть к ИГ*, пишет издание. "Он вышел из тюрьмы досрочно, и ведомства, по-видимому, не считали его способным на совершение теракта - что стало фатальной ошибкой", - отмечает издание.

"После краха ИГ* в Сирии и Ираке казалось, будто эту опасность удалось сдержать. (...) Однако, как показывают происшествия последних недель, идеологию исламистов не так просто извлечь из умов их сторонников. И ослепленные ею молодые мужчины могут совершать злодейские деяния, даже если террористическая группировка не обучала их убийствам", - говорится в статье.

"В решении земельного суда Вены от апреля 2019 года можно прочесть, как радикализовался Кужтим Ф. Вместе со своим школьным другом, который был старше его на два года, он посещал фундаменталистские мечети в Вене и вышел на проповедников-салафитов. В интернете они потребляли еще более жесткую пропаганду".

"Об этом было известно и австрийскому Федеральному ведомству по охране конституции и борьбе с терроризмом: спецслужба установила, что в начале 2018 года друзья начали "интенсивно заниматься идеями и идеологиями ИГ*", говорится в решении суда. Через мессенджер Telegram они связались с членами ИГ* в Сирии и Ираке", - пишет Der Spiegel.

"В июле 2018 года Кужтим Ф. рассылал через Telegram четырехминутное пропагандистское видео ИГ* со стрельбой очередями из винтовки, песнопениями и постоянно повторявшимся призывом: "Пришло время священной войны ради Всевышнего. Позволь мне бороться с тиранами и нечестивыми, с неверными, с настоящим врагом".

"Спустя месяц вместе со своим товарищем он решил примкнуть к ответвлению ИГ в Афганистане. Однако для перелета из Вены в Кабул у них не было необходимой визы. Они вернули свои билеты".

"Спустя неделю Кужтим Ф. пытался в одиночку попасть в ИГ, на этот раз через Сирию. Утром 1 сентября 2018 года он сел в самолет Turkish Airlines, следовавший в Стамбул. Оттуда он поехал в Хатай на турецко-сирийской границе. В отеле он дождался, пока его заберет посредник и отвезет в пристанище ИГ*. Там, как говорится в решении суда, Кужтим Ф. встретил двух немцев и одного бельгийца, которые, по-видимому, тоже ждали, когда их перевезут в Сирию".

"Но операция затянулась. Кужтим Ф. был арестован турецкими ведомствами и депортирован в Австрию. В апреле 2019 года земельный суд Вены приговорил его к тюремному заключению на 22 месяца в связи с членством в террористической организации ИГ*".

"В разговорах со службой оказания судебной помощи несовершеннолетним Кужтим Ф., согласно судебному документу, был "открытым и общительным", "был вполне готов к самоанализу". Уже в декабре его выпустили на свободу".

"Но раскаяние, очевидно, было наигранным. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сказал, что преступник лишь делал вид, что успешно прошел программу дерадикализации, чтобы быстрее выйти на свободу", - передает Der Spiegel.