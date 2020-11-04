Россия победит в любом случае

"В эти дни Спортивный арбитражный суд принимает решение о том, не было ли отстранение России слишком драконовским. По неясным причинам это происходит за закрытыми дверями", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Как защищается Россия перед спортивным судом? Какими словами она объясняет масштабную манипуляцию данными в московской контрольной лаборатории? Что говорят российские спортсмены, представители федераций и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)? Для общественности было бы очень познавательно следить за этим. Но сделать этого она не может. Ее отстранили от слушаний", - отмечает журналист Йоханнес Аумюллер.

"Открытое слушание дела не предотвратило бы закулисный нажим, привычный для подобных процессов в спортивной политике и спортивном правосудии. Спортивный арбитражный суд, вовсе не являющийся независимым, принимает достаточно странных решений. (...) Но то, что в эти дни в Лозанне все происходит за закрытыми дверьми, наилучшим образом вписывается в суть дела: многолетние скрытые манипуляции России".

"(...) Россия делает вид, что никак не связана с этим и все произошло за границей. Это неправдоподобно; и есть основания полагать, что манипуляция осуществлялась с одобрения самого верха: ведь когда она происходила, лаборатория давно находилась под контролем государственного следственного комитета, который подчиняется непосредственно кремлевской верхушке", - указывает издание.

"В этой связи решение Спортивного арбитражного суда о смягчении санкций было бы катастрофическим. Но - чтобы не возникло ложного впечатления - ввиду масштаба того, как Россия обманывала мир, даже при подтверждении санкций такого наказания будет недостаточно. Ведь отстранение вовсе не является исключением России из мирового спорта. Оно дает много лазеек. Так, там по-прежнему могут проводиться такие соревнования, как чемпионат Европы по футболу в 2021 году или гонки Формулы-1".

"Решение Спортивного арбитражного суда будет озвучено не сразу после слушаний, а позднее. Но уже ясно, что Россия может считать себя победителем. Вопрос лишь в том, насколько большой окажется победа", - заключает Süddeutsche Zeitung.