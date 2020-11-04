Когда мы слишком стары для плюшевых медведей?

"Как показал опрос, почти половина всех взрослых втайне любят плюшевых зверей. На это ориентируются даже производители. Что говорят о нас и нашем времени плюшевые любимцы?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Взрослые, испытывающие эмоциональную привязанность к мягким игрушкам, - это не курьезные единичные случаи. Репрезентативный опрос, проведенный в Германии среди тысячи человек, показал, что почти половина всех взрослых втайне любит плюшевые игрушки, женщины немного чаще мужчин. Треть опрошенных людей все еще берут своих любимчиков из детства с собой в поездки", - отмечает издание.

"Но при этом едва ли кто-то хочет открыто говорить о своей любви к плюшевым зверям. Один мужчина, пожелавший остаться анонимным, признается, что он никогда не поехал бы в командировку без своего уже потертого плюшевого тигра из детства. "Я знаю одного мужчину, который после неудачного брака стал любителем мягких игрушек", - говорит Дитмар Симон, главный дизайнер компании Steiff, производящей игрушки. Вместо новой партнерши покинутый мужчина теперь живет с компанией медведей. Они мягкие, добрые и молчаливые", - говорится в статье.

"В мире, который кажется все более сложным, в будничной жизни с ограничением контактов и нехваткой нежностей, плюшевые звери могут выполнять для взрослых важную функцию плацебо. Они никогда не спорят, не соблюдают дистанцию в 1,5 метра и никогда не сопротивляются объятиям".

"Мягкие игрушки создают ощущение близости, тепла и защищенности. Если эти базовые потребности по каким-либо причинам не удовлетворяются, на помощь приходят плюшевые звери. Детям они помогают эмоционально отделиться от родителей, психологи говорят о "переходных объектах".

"Инза Фукен, профессор возрастной психологии во Франкфуртском университете им. Гете, проводила исследования о куклах и "антропоморфных персонажах" и столкнулась с "параллельным миром одушевленных существ". Мотивы у взрослых фанатов плюшевых зверей разные, поясняет она, некоторыми движут ностальгические детские воспоминания, для других речь идет об эстетике и статусе, для третьих - об общении. "Я знаю много пар, которые общаются через плюшевых зверей в качестве своего рода посредников", - говорит она".

"Возможно, некоторые люди ищут близости с мягкими игрушками, чтобы компенсировать отсутствие физической близости, - говорит дизайнер Steiff Симон. - К этому нужно относиться серьезно". Так поступают и производители мягких игрушек. Главной целевой группой Steiff по-прежнему являются дети, однако сегмент с дорогими плюшевыми игрушками для взрослых растет уже много лет. В коллекционной линейке в качестве лимитированной продукции предлагаются реплики старых мишек Тедди по цене 1880 евро за штуку".

"Дорогие мягкие игрушки также являются предметом инвестиций. Так, медвежонок, изготовленный для благотворительного мероприятия в Монако и одетый домом моды Louis Vuitton, пару лет назад был продан одному коллекционеру из Кореи за 250 тыс. евро. Производитель плюшевых зверей Steiner предлагает коллекцию игрушек для взрослых, которые сшиты вручную и украшены кристаллами Swarovski".

"Компании Steiff то и дело поступают запросы на исполнение необычных плюшевых желаний. Возможно ли изготовить мягкую игрушку, которая выглядела бы так же, как умершая собака? Ответ: конечно, возможно, но очень дорого", - пишет издание.

"Наверное, мягкие игрушки выполняют то, на что не осмеливаются люди", - предполагает Симон. Для мягких игрушек есть туристические агентства, которые отправляют плюшевых медвежат, зайчиков и собачек в картонных коробках в кругосветное путешествие и по пути отправляют фотографии их владельцам.(...) Предпринять кругосветное путешествие, иметь прочные отношения с партнером, родить детей - конечно, плюшевые персонажи не могут выполнить эти желания, но могут это имитировать. (...) "Из-за изменения в нашем обществе мужских ролей изменилась и симпатия взрослых к мягким игрушкам, - считает Инза Фукен, - сегодня можно открыто признаваться в том, что у тебя есть и иррациональная сторона".

"Поэтому тот, кому хочется поплакаться плюшевому зверю о проблемах или серьезно поговорить на диване с потрепанной обезьяной, не обязательно имеет психическое расстройство, говорят эксперты. Иммунологические исследования показывают, что нежности благоприятно влияют на организм и психику: уменьшаются воспалительные процессы, становится легче переносить страхи - и засыпается в обнимку с плюшевым другом в любом случае лучше", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.