Так Германия хочет помочь белорусской оппозиции

"Протесты против белорусского диктатора Александра Лукашенко продолжаются уже более 80 дней. Теперь бундестаг принимает пакет мер для поддержки Белоруссии - и он может стать путеводным для Европы", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"По мнению немецких парламентариев, принятых ранее санкций против белорусского руководства и лиц, ответственных за государственное насилие на улицах, недостаточно. В среду бундестаг должен принять заявление касательно Белоруссии. Предварительный документ, содержание которого, по всей вероятности, будет принято, имеется в распоряжении Die Welt. В нем не признаются результаты выборов 9 августа, высказывается призыв к введению санкций против Лукашенко и лиц из его окружения, а также к оказанию поддержки - в том числе финансовой - гражданскому обществу Белоруссии, людям, преследуемым по политическим мотивам, и оппозиции, в том числе Координационному совету белорусской оппозиции".

"Внимания заслуживает именно этот последний пункт, ведь в нем бундестаг однозначно встает на сторону оппозиции, - отмечает издание. - К тому же подлежащий принятию пакет мер предусматривает конкретную помощь, которая должна быть оказана, и поименно называет действующих лиц".

"Заявление может стать для ЕС путеводным в обращении с белорусской оппозицией, - считает издание. - После его принятия реализация мер будет задачей правительства ФРГ. Первыми шагами могут стать оказание поддержки независимым СМИ Белоруссии, а также белорусским СМИ, работающим в эмиграции, создание стипендиальных программ для студентов и ученых и не в последнюю очередь визовые послабления для белорусов. (...) В заявлении бундестага также открыто идет речь о том, чтобы поддержать Литву и Польшу в усилиях, принимаемых ими в отношении белорусской оппозиции".

"Сейчас, спустя почти три месяца после начала протестов, большая коалиция представляет заявление, в котором она требует то, что можно было потребовать уже в августе, а именно поддержки демократической оппозиции Белоруссии с помощью проактивных предложений о предоставлении убежища активистам и гуманитарной помощи жертвам милицейского насилия", - заявила в разговоре с Die Welt Рената Альт, депутат бундестага от партии СвДП, намеренной внести собственное предложение по Белоруссии.