4 ноября 2021 г. Редакция | Financial Times Вакцинная дезинформация России подвела ее собственный народ "Отсутствие Владимира Путина на саммите COP26 примечательно, в свете того, как Россия сражается с ежедневными рекордами по смертности от Covid. Одобренное президентом закрытие рабочих мест на одну неделю до 7 ноября - самое близкое к полному локдауну из того, что было в Россия с начала пандемии. И здесь есть печальная ирония. Несмотря на то, что Россия разработала одну из первых вакцин, в стране наблюдается один из самых низких показателей вакцинации среди всех крупных экономик и, как показывает анализ Financial Times, один из самых высоких показателей избыточной смертности. И судьба страны отражает ненадлежащее управление со стороны властей, недоверие населения - и усилия по дезинформации, которые привели к обратным результатам, подорвав доверие к вакцинации и подпитав теории заговора", - пишет в редакционной статье газета Financial Times. "(...) Путин не хотел брать на себя ответственность за локдауны. Закрытие весной 2020 года привело к спаду экономики и снизило его рейтинги перед референдумом по конституционным изменениям (...). Власти, несмотря на вторую волну прошлой осенью, воздерживались от повторного введения жестких ограничений в течение 18 месяцев, пока недавний всплеск не принудил их к действию. Кремль не горел желанием тратить деньги на помощь бизнесу и частным лицам во время локдаунов или других мер контроля", - говорится в статье. "Лидерский вакуум привел к некоторым бессмысленным решениям министров. Некоторые ненаучные меры, такие как требование носить перчатки в общественных местах в Москве, были отменены, якобы потому, что свою работу они сделали. Другие, которые имели смысл, такие как цифровой вакцинный пропуск, чтобы сидеть внутри ресторанов и баров, были отменены, потому что они были непопулярны. Сбивчивые сигналы сделали россиян-фаталистов менее склонными воспринимать Covid всерьез", - подчеркивает газета. "Однако (...) именно вакцинация является той сферой, где Россия действительно просела. (...) Сомнительное отношение к вакцинам частично отражает недоверие к государственным властям еще с досоветских времен. (...) Еще больше уверенность подорвала поспешность во внедрении "Спутника" до завершения крупномасштабных клинических испытаний. (...) Однако фарсовая демократия и рабски пропагандистские СМИ путинской эпохи только усилили недоверие и склонность верить в заговоры. (...) Критика вакцин иностранного производства Путиным и государственными СМИ, задумывавшаяся в поддержку "Спутника", вместо этого убедила многих россиян в том, что если зарубежные продукты не так хороши, то их собственная версия наверняка хуже. В опубликованном в прошлом месяце отчете ЕС говорится, что систематическая кампания дезинформации, проводимая российскими СМИ с целью посеять сомнения в отношении вакцин на Западе, с материалами на европейских сайтах на нескольких языках, включая русский, дала обратный эффект", - сообщает издание. "Тем самым Москва подвела своих ученых, которые сплотились для создания вакцины, не говоря уже о тысячах смертей, которых можно было избежать. В условиях демократии лидеры, ответственные за такую ситуацию, рано или поздно заплатили бы высокую цену у урн для голосования. К сожалению, в путинской России это не работает", - заключает редакция FT. Источник: Financial Times