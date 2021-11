4 ноября 2021 г. Клэр Финни | The Guardian Конец авокадо: почему шеф-повара отказываются от вредного для экологии фрукта "С одной стороны, они восхитительно кремовые, универсальные и идеально "фотогеничные" для Instagram. С другой стороны, они имеют огромный углеродный след, для выращивания каждого из них требуется 320 литров воды, и "они пользуются таким глобальным спросом, что становятся недоступными для коренного населения тех территорий, на которых их выращивают, рассказывает Томасина Майерс, соосновательница мексиканской сети ресторанов Wahaca. В течение некоторого времени Томасина, шеф-повар, изо всех сил пытался найти баланс между разрушительным воздействием выращивания авокадо на окружающую среду и пристрастием своих клиентов к гуакамоле. И вот, как она считает, она нашла ответ: яркое, зеленое блюдо, вдохновленное гуакамоле, но приготовленное из фасоли, зеленого перца чили, лайма и кориандра", - пишет The Guardian. "Этот соус, получивший название уахакамоле, от названия ресторана Wahaca, дебютировал в прошлом месяце, но Wahaca - не первый ресторан, который отказался от авокадо или уменьшил его долю в меню. В Торонто мексиканский шеф-повар Альдо Камарена недавно предложил альтернативу гуакамоле, приготовленную из цукини и пасты из тыквенных семечек. В прошлом году шеф-повар Сантьяго Ластра включил соус в стиле гуакамоле из фисташек и ферментированного крыжовника в меню своего мексиканского ресторана Kol в Лондоне. В 2018 году ирландский ресторатор Дж. П. МакМагон назвал авокадо "кровавыми бриллиантами Мексики"; он разработал альтернативу гуакамоле, приготовленную из топинамбура", - передает издание. "Эта тенденция не ограничивается ресторанной индустрией. В прошлом месяце звезда TikTok Калум Харрис набрал 371 000 лайков на свой рецепт гуакамоле из замороженного горошка, а в Instagram под хэштегом #noavocado было опубликовано 3220 постов, и их количество продолжает расти", - сообщается в статье. "Несколько лет назад я была довольно хорошо известна тем, что использую авокадо в кулинарии - настолько, что посвятила весь свой Instagram-аккаунт @avodaily своей любви к ним", - говорит веган и автор книг по кулинарии Беттина Камполуччи Борди. Она решила сократить использование авокадо, когда переехала в Великобританию, поскольку раньше жила в Испании, где могла добывать местные авокадо. "В моем любимом рецепте на сегодняшний день используется британский горошек. Я бланширую горошек, прежде чем подавить его и смешать со сметаной на растительной основе, солью и перцем, небольшим количеством тертого чеснока и небольшим количеством лимонного сока", - говорит она. "Решение Wahaca предложить альтернативу гуакамоле, пожалуй, является самым ярким свидетельством того, что "некоторые отрасли пищевой промышленности начинают осознавать огромные масштабы проблем, с которыми мы сталкиваемся в результате интенсивного земледелия", - указывает Тим Ланг, профессор продовольственной политики в Сити, Университете Лондона. По его словам, авокадо стали "мировой товарной культурой", прекрасным примером того, что происходит, когда "экзотическая пища превращается в норму без учета последствий". Проблемы, включая вырубку лесов, потерю биоразнообразия и нехватку воды, означают, что "у общин, выращивающих их, не хватает воды для мытья и гигиены", - добавляет Ланг. "Но авокадо сложно заменить - как и их производное, масло авокадо, которые важны для безглютеновой и веганской выпечки. Кроме того, для многих фанатов фрукта соус из бобов, орехов, семян или овощей заменит гуакамоле не в большей степени, чем измельченные зеленые бобы на тосте (как предлагает Том Хант в своем рецепте тостов без авокадо) - давленный авокадо. Возможно, предвосхищая эту жалобу, Wahaca сохранил в меню "традиционный, свежеприготовленный гуакамоле", и для него все авокадо "получены из самых экологически безопасных источников". (...) Источник: The Guardian