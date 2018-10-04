Этот российский двойной агент оказался не так уж и мертв

Перебежчик Александр Потеев, о смерти которого российские СМИ объявили летом 2016 года, на самом деле жив, сообщает BuzzFeed.

В 10:30 утра 9 октября 2016 года 64-летний шпион зашел в Walmart во Флориде и приобрел лицензию на рыбалку. "Чтобы получить право ловить рыбу вдоль морского берега, Александр Потеев раскрыл свое настоящее имя, дату рождения, а также номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес. Странное решение, ведь Потеев скрывался от российских убийц", - пишут журналисты Алекс Кэмпбелл, Джейсон Леопольд и Хайди Блейк.

"Москва выставила Потеева предателем, который перед бегством в США в 2010 году выдал сеть агентов-нелегалов, в числе которых была обаятельная Анна Чапман. Несколько лет спустя, согласно сообщениям в СМИ и источникам в американской разведке, предполагаемый кремлевский киллер приближался к его дому. Тогда, в июле 2016 года, российское государственное телевидение объявило о смерти Потеева. Но на самом деле он был очень даже жив", - сообщают авторы статьи.

"Извещая о смерти изменника (реальной или нет), Кремль мог претендовать на победу в пиаре и при этом сделать предупреждение для всех, кто помышляет сделать то же самое. Ранее на этой неделе "Би-би-си" сообщила о другой возможной причине дезинформации: эта новость могла выкурить жертву, вынудив связаться с родственниками на родине", - пишут журналисты.

Потеев обратился за лицензией на рыбалку всего три месяца спустя после того, как было объявлено о его смерти. Примерно в то же время он зарегистрировался избирателем на выборах 2016 года как республиканец. "В базе данных указано, что он проголосовал, но за кого - информация конфиденциальная", - отмечается в публикации.

"Почему он ведет столь открытую жизнь, неясно, но источники в разведке сообщили, что это его выбор", - передают журналисты.

"В прошлом месяце The New York Times писала, что американские шпионы принимают срочные меры для защиты некоего российского перебежчика, после того как предполагаемый киллер подходил к его дому и ездил в город, где живут его родственники. На этой неделе "Би-би-си" сообщила, что тем находящимся в опасности перебежчиком был Потеев, все еще вполне живой, несмотря на некрологи 2016 года. Источники в разведке подтвердили BuzzFeed, что тем перебежчиком был в самом деле Потеев", - информируют авторы статьи.

В марте прошлого года поиск имени "Александр Потеев" в публичных базах данных в США дал одного человека с таким именем. Там были адреса в Массачусетсе, Аризоне и Виргинии начиная с октября 2010 года. Но если Потеев действительно жил по этим адресам, жилье он арендовал и вообще мало что делал, что могло бы навести на след, отмечается в статье.

"Ситуация изменилась в 2016 году. В январе его "Лексус" остановили и выписали штраф", - сообщают журналисты. Потом, якобы после смерти, Потеев в августе зарегистрировался в качестве избирателя, в октябре получил лицензию на рыбалку и в ноябре проголосовал.

В большинстве сообщений российских СМИ говорилось, что Потеев родился 7 марта 1952 года, хотя в некоторых - что 3 марта того же года. "Документы из Флориды соответствуют этой биографии. И в штрафе за нарушение правил дорожного движения, и при регистрации в качестве избирателя Потеев указал дату рождения 7 марта 1952 года. Он сообщил второе имя "Ник" - видимо, американизированное "Николаевич". В открытых базах данных указан связанный с его именем адрес электронной почты и номер телефона, но попытки связаться с ним этими способами не увенчались успехом", - уточняют авторы статьи.

"Его домашний адрес относится к дому, зарегистрированному на родственника. Другая квартира в здании зарегистрирована на еще одного члена семьи", - пишут журналисты. Прошлой весной консьерж им сообщил, что "Алекс" живет по этому адресу, но обычно спускается вниз, только если кого-то ждет. В другой раз другой консьерж позволил одному из репортеров BuzzFeed подняться наверх в сопровождении охранника. Дверь открыла пожилая женщина и на вопрос, дома ли Александр Потеев, ответила: "А кто вы?" Услышав, что посетитель журналист, она тут же закрыла дверь со словами: "Нет-нет-нет".

"Во время последующего визита консьерж позвонил в квартиру, и по телефону ответил мужской голос. Консьерж повесил трубку и заявил, что Алекс не желает разговаривать с BuzzFeed. Алекса во Флориде нет, сообщил консьерж. Он не вернется до следующей весны", - передают журналисты.

"BuzzFeed посетил также квартиру одного из родственников. Консьерж снова позвонил в квартиру, но на этот раз передал трубку. Услышав, что это журналист BuzzFeed, член семьи спросил, не идет ли речь о "бредовых историях", но согласился передать номер телефона Потееву. "Я вам перезвоню", - сказал родственник и повесил трубку. Дальнейшие просьбы о комментарии, в том числе недавние, остались без ответа", - сообщают авторы статьи.