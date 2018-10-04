"Шахматный офицер" Путина обновляет мировые шахматы

"В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) наконец-то подул ветер обновления. Его привнес 46-летний россиянин Аркадий Дворкович, в прошлом вице-премьер (в оригинале ошибочно "премьер-министр". - Прим. ред.) и директор недавнего ЧМ по футболу, которому эту миссию поручил президент Путин", - пишет шахматный обозреватель El Pais Леончо Гарсия. "Явная победа Дворковича - 103 "за" и 78 голосов "против" - положила конец мрачному пути грека Георгиоса Макропулоса", - говорится в статье.

На пост президента ФИДЕ претендовали три кандидата: Дворкович, Макропулос и британец Найджел Шорт. Голосование проводилось на Ассамблее ФИДЕ в Батуми.

"Макропулос намеревался занять место [экс-президента ФИДЕ Кирсана] Илюмжинова и оставить все по-прежнему: 85% бюджета ФИДЕ вносятся 189 странами-участницами, поскольку руководство отличается ярко выраженной неспособностью добиваться договоров со спонсорами", - пишет автор.

На Ассамблее "Макропулос жаловался, что президент Италии Маттарелла под давлением Путина вечером предыдущего дня позвонил итальянскому делегату, чтобы тот проголосовал не за Макропулоса, а за Дворковича; несколькими днями ранее несколько источников уверяли, что Путин попросил израильского премьера Нетаньяху, чтобы Израиль проголосовал за Дворковича; и никто этого не отрицал. Макропулос никогда не признавал, что четыре года назад российское правительство прибегло к такому же нажиму, чтобы Илюмжинов одержал верх над другим кандидатом - экс-чемпионом мира Гарри Каспаровым, который живет в изгнании в Нью-Йорке из-за угроз своей жизни в России", повествует автор.

Шорт снял свою кандидатуру и объявил, что поддерживает Дворковича.

"Главное испытание для Дворковича - доказать, что его близость к Путину не создаст ФИДЕ проблем при поиске международных спонсоров, хотя он уже объявил о предварительном соглашении с Renault, а также с мощнейшей российской компанией "Газпром". Если оценивать нового президента ФИДЕ по идеям, высказанным им в ходе избирательной кампании, а также по его речи на выборах, все безупречно. Он заверил: "Важнейшим проектом ФИДЕ должны стать шахматы как инструмент образования", - а также объявил об отмене делегирования голосов (оно было предметом бессчетных скандалов на выборах), снижении квот по выплатам федераций на счета ФИДЕ и стимулировании женских шахмат", - говорится в статье.

"Дворкович, взявший на себя обязательство оставаться на руководящем посту не более 8 лет, добился того, что многие считали невозможным. Теперь ему придется доказать, что он может развивать свои идеи вопреки "фактору Путина", - заключает автор.