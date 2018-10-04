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4 октября 2018 г.
4 октября 2018 г.

Райнер Херманн | Frankfurter Allgemeine

Власть над Сирией

Российские поставки модернизированных ЗРК С-300 в значительной мере осложнят военное вмешательство в сирийский конфликт как для Израиля, так и для Соединенных Штатов, пишет Райнер Херманн в своей статье на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Россия снова использует шанс укрепить свои позиции в Сирии. Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о том, что Россия, в качестве реакции на инцидент со сбитым израильтянами две недели назад российским самолетом, в ближайшее время поставит в Сирию модернизированные комплексы С-300, связав их с командным центром в России", - передает издание.

По мнению журналиста, "это серьезно усложнит в будущем военные операции в Сирии как для США, так, прежде всего, для Израиля (...). Россия сможет испытать свои ЗРК в деле - направив их против американских и израильских самолетов. Выиграет от этого Иран, впервые применивший беспилотники, которые беспрепятственно пролетели над территорией Ирака, обстреляли позиции ИГИЛ* в Сирии и без проблем вернулись в Иран. В будущем под прикрытием российских ЗРК Иран сможет себе позволить и большее".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

Источник: Frankfurter Allgemeine


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