4 октября 2018 г. Дэвид Бонд | Financial Times Великобритания обвиняет ГРУ в "безрассудных" кибератаках "Великобритания усилила давление на Россию после применения нервно-паралитического вещества в Солсбери, обвинив ГРУ - военную разведку Москвы - в серии "неизбирательных" и "безрассудных" кибератак, совершенных за последние три года", - пишет журналист Financial Times Дэвид Бонд. "В заявлении, распространенном министром иностранных дел Джереми Хантом, Великобритания перечислила 6 отдельных кибератак за период между июлем 2015 года и октябрем 2017 года - атак, которые, как британская сторона заявила, были "почти наверняка" совершены ГРУ или российскими хакерскими группами, которые поддерживает государство. Хотя обо всех этих атаках сообщалось и раньше, а в большинстве случаев они связывались с Россией, это первый случай, когда Национальный центр кибербезопасности (NCSC, часть британской разведслужбы Центр правительственной связи) прямо приписал ГРУ 4 из 6 данных атак. NCSC также предал огласке названия 12 различных "псевдонимов" наступательной кибердеятельности ГРУ, в том числе такие хорошо известные идентичности, как Fancy Bear, APT28 и Sandworm, а также менее известные - такие как Tsar Team и Black Energy Actors", - говорится в статье. "Это существенно, - сказал аналитик Юэн Лоусон (Royal United Services Institute). - В то время как США склонны предъявлять обвинительные заключения, называть имена [подозреваемых] и стыдить их, Великобритания доныне не решалась это делать". Газета перечисляет 4 инцидента, которые британская разведка впервые приписала ГРУ: "хакерский взлом Национального комитета Демократической партии" США, кибератака на ВАДА в августе 2017 года, "другая атака вируса-вымогателя в том году", а также атака на неназванную маленькую британскую телекомпанию между июлем и августом 2015 года. В списке также значатся кибератака вируса NotPetya в июне 2017 года и "атака с применением вредоносного ПО в октябре 2017 года, заразившая тысячи роутеров по всему миру", пишет издание. Источник: Financial Times