С помощью С-300, которые теперь размещены в Сирии, Путин подает сигнал о новой долгосрочной стратегии России

Как толковать доставку российской системы ПВО С-300 в Сирию? "Это просто реакция на инцидент с Ил? Или только предлог для более широкого изменения российской стратегии в Сирии?" - задается вопросом обозреватель Haaretz Аншель Пфеффер.

"На поверхностный взгляд, это и впрямь только предлог. С-300 не помешают Израилю бить по иранским объектам в Сирии. Но они изменят параметры операций и означают, что Израилю придется вернуться к менее заметному образу действий, который был характерен для его ударов в Сирии, пока политики и высокопоставленные генералы не стали хвалиться, что нанесли сотни атак", - говорится в статье.

"Однако теперь российский президент Путин располагает и другими вариантами действий. В среду он сказал, что хочет, чтобы все иностранные силы в конце концов покинули Сирию", - пишет автор. "В прошлом он говорил похожие вещи, а Россия оставалась [в Сирии], но если постепенное сокращение российских сил в Сирии не за горами, то модернизация ПВО режима Асада по сравнению с нынешней техникой советских времен имеет смысл. Однако мы имеем дело с Путиным, а ему нравится иметь как можно больше доступных альтернативных вариантов. Маловероятно, что он скоро уйдет" из Сирии, говорится в статье.

"Дело не только в теневой войне между Израилем и Ираном. Турция вынудила Россию и [сирийский] режим пока отбросить планы наступления на повстанческий анклав вокруг Идлиба, но эта битва не будет отменена. На востоке Сирии, на границе с Ираком, перегруппировывается "Исламское государство"*", - пишет автор. "А США в августе отказались от своего решения вывести свой спецназ, который сотрудничает на Евфрате с "Сирийскими демократическими силами" под курдским командованием", - добавляет он.

"Путин - а он, дабы обеспечить выживание режима, своего клиента, мастерски воспользовался вакуумом, который оставил в Сирии президент Обама, - вряд ли теперь повторит эту ошибку и сам оставит вакуум" в Сирии, пишет автор.

"Доставка С-300 - прежде всего сигнал о том, что Путин выстраивает долгосрочную стратегию России и намерен бросать вызов любой другой стране, вторгающейся на территорию, которую он теперь считает своей вотчиной", - заключает издание.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.