Новая российская система ПВО, прибывшая в Сирию, вероятно, изменит соотношение сил на Ближнем Востоке

"Россия завершила поставки С-300, ракетных комплексов "земля-воздух", в Сирию. Этот шаг, вероятно, изменит соотношение сил в небе над сирийскими полями боевых действий", - пишет журналист Independent Патрик Кокбёрн. Издание напоминает, что это стало реакцией на инцидент, при котором Сирия сбила российский разведывательный самолет, - инцидент, конечную ответственность за который Россия возлагает на Израиль.

"Израиль выразил сожаление в связи с гибелью военнослужащих российских ВВС и опасается, что С-300 может повысить риски для израильских самолетов при продолжении кампании против иранских объектов в Сирии", - пишет газета.

Газета замечает, что до последнего времени российскому президенту Путину удавалось сохранять хорошие отношения и вести активное сотрудничество с Сирией, Турцией и Израилем, хотя в Сирии цели этих сторон противоречат друг другу. Но после гибели российского самолета российско-израильские отношения стали напряженными.

"На кон поставлены не только дальнейшие воздушные операции Израиля над Сирией. Военная мощь США в северной части Ближнего Востока, особенно в Сирии и Ираке, вытекает преимущественно из огромной разрушительной силы их ВВС и их способности применять свои самолеты и ракеты, как заблагорассудится. Эта стратегия успешно сработала во время кампании против ИГИЛ* в обеих странах в 2014-2018 годах, когда местные наземные войска - курды в Сирии и правительственные силы безопасности в Ираке - разгромили ИГИЛ* благодаря американской поддержке с воздуха. Любое кардинальное усовершенствование сирийских ПВО сужает возможности американских военных", - говорится в статье.

"Сирия надеется, что в будущем Израиль будет иметь меньше свободы для нанесения ударов с воздуха по сирийской территории", - отмечает издание.

"Самое малое, ракетные комплексы С-300 заставят Израиль вести себя осторожнее, снизится вероятность того, что Израиль будет автоматически рассчитывать на молчаливое согласие России на израильские операции против Ирана в Сирии", - пишет автор, отмечая, что на своих базах в Сирии Россия разместила системы ПВО С-400.

Газета отмечает, что Асад отвоевал у вооруженной оппозиции ее важнейшие оплоты, за исключением анклава в Идлибе. "Теперь он может посвящать больше времени отпору израильским военным операциям, которые затрагивают Сирию", - пишет автор.

"Израиль и США продолжают говорить о росте иранского влияния либо прямо, либо через местные опосредованные силы в Сирии, Ираке и Ливане. Но, вероятно, пик иранского влияния в Сирии и Ираке пришелся на 2015 год, когда войска ИГИЛ* сильно наседали на правительства обеих стран, а те нуждались во всей зарубежной помощи, которой только могли заручиться", - пишет автор. И прогнозирует: "Израильские атаки не прекратятся, но станут рискованнее".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.