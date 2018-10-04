Новая российская система ПВО, прибывшая в Сирию, изменит соотношение сил на Ближнем Востоке, пишут западные СМИ. С-300 осложнят военное вмешательство в сирийский конфликт как для Израиля, так и для США. "Доставка С-300 - сигнал о том, что Путин выстраивает долгосрочную стратегию России и намерен бросать вызов любой другой стране, вторгающейся на территорию, которую он теперь считает своей вотчиной".

Российские поставки модернизированных ЗРК С-300 в значительной мере осложнят военное вмешательство в сирийский конфликт как для Израиля, так и для США, пишет Райнер Херманн на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Россия снова использует шанс укрепить свои позиции в Сирии. Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о том, что Россия, в качестве реакции на инцидент со сбитым израильтянами две недели назад российским самолетом, в ближайшее время поставит в Сирию модернизированные комплексы С-300, связав их с командным центром в России", - передает немецкое издание.

По мнению журналиста, "это серьезно усложнит в будущем военные операции в Сирии как для США, так, прежде всего, для Израиля (...). Россия сможет испытать свои ЗРК в деле - направив их против американских и израильских самолетов. Выиграет от этого Иран, впервые применивший беспилотники, которые беспрепятственно пролетели над территорией Ирака, обстреляли позиции ИГИЛ* в Сирии и без проблем вернулись в Иран. В будущем под прикрытием российских ЗРК Иран сможет себе позволить и большее".

"Новая российская система ПВО, прибывшая в Сирию, вероятно, изменит соотношение сил на Ближнем Востоке" - сообщает в заголовке британская Independent.

Газета замечает, что Путину удавалось сохранять хорошие отношения и сотрудничать с Сирией, Турцией и Израилем, хотя в Сирии цели этих сторон противоречат друг другу. Но после гибели российского самолета российско-израильские отношения стали напряженными.

"На кон поставлены не только дальнейшие воздушные операции Израиля над Сирией. Военная мощь США в северной части Ближнего Востока, особенно в Сирии и Ираке, вытекает преимущественно из огромной разрушительной силы их ВВС и их способности применять свои самолеты и ракеты, как заблагорассудится. (...) Любое кардинальное усовершенствование сирийских ПВО сужает возможности американских военных", - говорится в статье.

"Самое малое, ракетные комплексы С-300 заставят Израиль вести себя осторожнее, снизится вероятность того, что Израиль будет автоматически рассчитывать на молчаливое согласие России на израильские операции против Ирана в Сирии", - пишет автор статьи Патрик Кокбёрн, прогнозируя: "Израильские атаки не прекратятся, но станут рискованнее".

Как толковать доставку российской системы ПВО С-300 в Сирию? "Это просто реакция на инцидент с Ил? Или только предлог для более широкого изменения российской стратегии в Сирии?" - задается вопросом обозреватель Haaretz Аншель Пфеффер.

"На поверхностный взгляд, это и впрямь только предлог. С-300 не помешают Израилю бить по иранским объектам в Сирии. Но они изменят параметры операций и означают, что Израилю придется вернуться к менее заметному образу действий (...)", - говорится в статье.

"Однако теперь российский президент Путин располагает и другими вариантами действий. В среду он сказал, что хочет, чтобы все иностранные силы в конце концов покинули Сирию", - пишет автор. "В прошлом он говорил похожие вещи, а Россия оставалась [в Сирии], но если постепенное сокращение российских сил в Сирии не за горами, то модернизация ПВО режима Асада по сравнению с нынешней техникой советских времен имеет смысл. Однако мы имеем дело с Путиным, а ему нравится иметь как можно больше доступных альтернативных вариантов. Маловероятно, что он скоро уйдет" из Сирии, говорится в статье.

"Дело не только в теневой войне между Израилем и Ираном. Турция вынудила Россию и [сирийский] режим пока отбросить планы наступления на повстанческий анклав вокруг Идлиба, но эта битва не будет отменена. На востоке Сирии, на границе с Ираком, перегруппировывается "Исламское государство"*", - пишет автор. "А США в августе отказались от своего решения вывести свой спецназ, который сотрудничает на Евфрате с "Сирийскими демократическими силами" под курдским командованием", - добавляет он.

"Путин - а он (...) мастерски воспользовался вакуумом, который оставил в Сирии президент Обама, - вряд ли теперь повторит эту ошибку и сам оставит вакуум" в Сирии, пишет автор.

"Доставка С-300 - прежде всего сигнал о том, что Путин выстраивает долгосрочную стратегию России и намерен бросать вызов любой другой стране, вторгающейся на территорию, которую он теперь считает своей вотчиной", - заключает издание.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.