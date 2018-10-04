Призыв 440 французских женщин-историков: "Положим конец мужскому господству в науке"

Каждый год французское историческое сообщество торжественно открывает свою книжную выставку "Встречи в Блуа". Накануне выставки, которая пройдет с 10 по 14 октября, коллектив французских женщин-историков сокрушается по поводу отсутствия равенства в рамках их отрасли знания. Коллективное письмо опубликовано в издании Le Monde.

В контексте прогрессирующего, хотя и уязвимого феминизма, среди научных работников продолжает существовать господство мужчин. Сегодня нужно, чтобы в этой сфере борьба за равноправие солидаризировалась с другими видами борьбы, в частности, против сексуальных домогательств и против любых дискриминаций, поскольку сопротивление данной форме господства столь же настоятельно необходимо, считают авторы письма.

В гуманитарных науках женщины представляют собой около половины университетских преподавателей, но лишь 29% из них достигают профессорских должностей и 25,5% входят в число руководящих сотрудников Национального центра научных исследований (CNRS). Кроме того, женщины становятся преподавателями университетов в более старшем возрасте, с разницей в зарплате примерно в 1 тыс. евро в конце карьеры, отмечают историки.

И что же? Женщины сами виновны в своей академической маргинализации? Такое суждение сталкивается с неопровержимой реальностью: женщины публикуют меньше статей прежде всего потому, что у них меньше времени, чем у мужчин. Хотя мы знаем коллег-мужчин, сторонников домашнего равноправия, наше общество еще повсеместно возлагает ответственность и заботу о домашнем хозяйстве - за детей, а также престарелых родителей - на женщин, говорится в письме.

Поэтому сегодня мы призываем наших коллег и наши вышестоящие учреждения взять на себя обязательства по следующим пунктам:

- Защищать эгалитарное представительство женщин в комиссиях по подбору персонала и в жюри конкурсов, где это предусмотрено законом, а также в различных отборочных инстанциях в сфере научных исследований, отмечают женщины-историки.

- Внести поправки в критерии оценки: мы отстаиваем совершенство, но имеем в виду скорее качественный, чем количественный критерий.

- Принимать в расчет специфические ограничения в женской карьере: отказ входить в положение и учитывать частную жизнь женщин, всячески подчеркивая "пустые места" в их резюме, является в высшей степени лицемерным и политически мотивированным, считают авторы письма.

- Бороться против невидимости на всех уровнях: в нашей преподавательской работе, давая читать студентам и студенткам тексты женщин-историков; в академических инстанциях, подбадривая женщин-кандидаток.

- Поощрять молодых женщин, начинающих научную карьеру.

- Наконец, мы призываем всех наших коллег к солидарности: как уже делают некоторые из них, они могут отказываться участвовать в группах специалистов или в научных трудах, где присутствуют почти исключительно мужчины, продолжают авторы письма.

Наше высказывание не является жалобой, оно нацелено на будущее. Многие из нас сделали хорошую карьеру - ценой упорной борьбы. Мы хотим, чтобы история стала делом всех и каждого, чтобы новые поколения могли ею заниматься, обмениваться знаниями, работать коллективно и коллегиально, находясь выше понятий о гендерных факторах, чтобы нарратив о прошлом стал более содержательным, так как он будет наполнен более богатым и разнообразным опытом, резюмируют авторы коллективного письма.